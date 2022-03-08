https://tr.sputniknews.com/20220308/ece-erken-tehditler-almama-ragmen-katillerin-pesine-dustum-1054522761.html

Ece Erken: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm

Ece Erken: Tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm

Eski eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, tehditler aldığını söyledi. Erken, "İlk günden beri tehditler... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T12:19+0300

2022-03-08T12:19+0300

2022-03-08T12:20+0300

yaşam

ece erken

şafak mahmutyazıcıoğlu

cinayet

katil

instagram

açıklama

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Ünlü sunucu Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yazışmalarının yer aldığı Instagram paylaşımda, "15-01-22 yazışmamız Dubai'ye yanıma geldiği sabah..Ve bugün canım Şafak'ımın 40'ı. Sabahsız geceler, her günün tekrarı, sadece aynı acıyı yaşayanların anlayacağı 40 gün. Ölmeyecek kadar yaralıyım. Allah'ım kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.Erken şunları kaydetti:"Eşimi toprağa verdiğim gün nasılsam öyleyim. Bakımsız, ne giydiğim nasıl göründüğümün önemi olmadığı, sadece eşime dua edeceğim bir gün.. Nefesi o kadarmış benim güzel yüzlümün, hiç hak etmediği şekilde kaybettim ve onu çok sevdiğim için biliyorum ki büyük bir sınavdayım. Allah bana kaldıramayacağımdan fazla yük yüklemez diye inanıp yoluma öyle devam ediyorum. Oğlumla her zamankinden daha fazla ilgileniyorum. Birçok eşini, yakınını kaybedenle görüşüyorum, mesajlaşıyorum, onlarla güçleniyorum, iyileşiyorum. Hepsine buradan teşekkür ederim.Her insan bazen dökülür, lakin mevsimi gelince Allah yeniden toparlar, toparlayacağım inşallah. Şafak oğlumun baba yokluğunu giderirken; benim içinde eşten, sevgiliden öte, ailemdi. Merhametli, vicdanlı, mükemmel bir baba, iyi bir evlat ve fedakâr bir eşti. Hâlâ yaptığı yardım ve iyilikleri duyup onunla gurur duyuyorum.Sosyal medyada ilk günden beri tehditler almama rağmen katillerin peşine düştüm. Hadisler paylaşıp kendimi teselli edip iyi insanlardan Yasin okuyup, Hatim indirmeleri gibi eşimin ruhunun huzuru için paylaşımlarda bulundum. Eşimin o güzel yüzünü yayınladım, yasımı sessiz yaşamadım ve asla pişman değilim. Eşim de olsa aynısını yapardı.Katillerin peşini bırakmazdı. Babaannesi 'Fayyeme' olan aşkını yazdım diye annesini sevmediğim yazılmış. Şafak çok sıkı dalga geçerdi yazılan, çizilenle. Bana da arada takıyorum diye hep kızardı ama ben 'insanlar ne der'i bırakıp yorum okumayalı tam 40 gün oldu yine de açıklayayım kötü düşünen kim varsa bütün ailesi bilir ki, en özeliydi babaannesi ve annesi Hacer Teyze eşimin vefat ettiği 6.gün arayıp oğlunu mutlu ettiğimi , ailede küs olanları barıştırdığımı söyledi ve 'Allah senden razı olsun' dedi. Eşimi defnettikten sonra cenazeye geç gelen, gelmeyen, yapılan veya yapılmayan paylaşımlara bile tepki gösterip takipten çıktığım yakınları ve yakınlarım oldu. Herkesin kendi hayatı, yakınlığı, haddim değildi ama yaptım ve pişman değilim. Benim eşim doğal yollarla ölmedi ki, yasımı sessiz sedasız yaşayayım."

https://tr.sputniknews.com/20220128/ece-erken-keske-ben-olseydim-1053238358.html

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ece erken, şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, katil, instagram, açıklama