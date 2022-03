https://tr.sputniknews.com/20220308/emine-erdogan-kadinlarin-guclendirilmesi-surdurulebilir-kalkinma-icin-bir-zarurettir-1054536905.html

Emine Erdoğan: Kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir

Emine Erdoğan: Kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T18:17+0300

2022-03-08T18:17+0300

2022-03-08T18:17+0300

türkiye

emine erdoğan

kadınlar günü

8 mart dünya kadınlar günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/1051621183_0:90:1200:765_1920x0_80_0_0_19c5b4c0a50ce6a3ebda8665dc6fd1a3.jpg

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Bu önemli günün kadın meselelerini ele almak ve farkındalığı tazelemenin bir vesilesi olduğunu ifade eden Erdoğan, güzel bir dünyanın kapısını açacak anahtarın, kadınların her alanda güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.Bu gerçeğin, her toplumda hakim bir anlayış olması temennisinde bulunan Erdoğan, "Güzel bir dünya' dediğimizde aklımıza yoksulluğun bertaraf edildiği, müreffeh, barış ve istikrar içinde doğanın ve kaynaklarının korunduğu bir yer geliyor. Böyle bir dünyanın inşası, insan haklarının, kadın haklarının, çocuk haklarının tam olarak teslim edilmesiyle mümkündür." diye konuştu.'Kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir'Emine Erdoğan, bugün dünya nüfusunun yaklaşık 7.9 milyara dayandığını, bu nüfusun yarısını kadınların oluşturduğunu belirterek, Türkiye'de de 85 milyonluk nüfusun yarısının kadın olduğunu söyledi.Kadınların toplumsal hayatın ve ailelerin olduğu kadar kalkınmanın da ana aktörleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz kadını ve erkeğiyle bir milletiz." diyen Erdoğan, millet için koyulan hedeflerin, kadın ve erkek omuz omuza, dayanışma içinde gerçekleştirileceğini vurguladı.Kadınların karşılaştığı her türlü soruna kalıcı ve dönüştürücü çözümler sunmak gerektiğine işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu:"Hükümetimiz bugüne kadar reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdi. Kadınların haklarının korunması için güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temellerini attı. Bu temelin üzerine her gün yeni başlıklar ekleniyor. Kadınların, geleceğe ümitvar bakabilmelerini istiyoruz. Her şeyden önce, kadına yönelik şiddetle mücadele en önemli gündem maddemizdir. Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biridir. Tüm kurumlarımız, 'amasız, fakatsız' hiçbir bahaneye geçit vermeden, şiddete 'sıfır tolerans' ilkesiyle konuya yaklaşıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarımız yoğun bir mesai ve koordinasyon içindeler. Dünyanın her yerinde yaygın olan ve toplumsal bir hastalık kabul ettiğimiz kadına yönelik şiddetle mücadelede örnek uygulamalar ortaya koyuyorlar. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ŞÖNİM, 81 ilimizde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. 2002'de 283 kişi kapasitesi olan 11 Kadın Konukevi bugün 3 bin 624 kişi kapasitesiyle 149'a çıkmıştır."Emine Erdoğan, Kadın Acil Destek Uygulaması'nın (KADES) İtalya'da gerçekleşen 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldüğünü söyledi.KADES üzerinden yardım çağrısı alan polis ve jandarmanın en hızlı şekilde mağdur kadının yardımına koştuğuna işaret eden Erdoğan, "Bugün yaklaşık 3,3 milyon kişi KADES'i telefonuna indirmiş durumda. Burada tek tek sayamayacağımız, titizlikle tasarlanmış ve yürürlüğe konmuş birçok hizmet, kadınları güvence altına alıyor." dedi.'Kız çocuklarının ve kadınların eğitimini çok yönlü destekliyoruz'Emine Erdoğan, hükümetin tek bir şiddet mağduru kalmayana kadar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda büyük bir kararlılık içinde olduğunun altını çizdi.Kadınların iş dünyasında artan sayılarla yerlerini almalarının, ekonomik olduğu kadar sosyal statülerinin artmasını da sağladığını dile getiren Erdoğan, son rakamlara bakıldığında 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranının 2021 Aralık itibarıyla yüzde 33.6'ya yükseldiğini ifade etti.Kadın istihdam oranının yüzde 25.3'ten yüzde 29'a çıktığı bilgisini veren Erdoğan, kayıt dışı çalışan kadın oranının yüzde 72,5'ten yüzde 33.8'e gerilediğini dile getirdi.Hükümetin hayata geçirdiği evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalarla iş ve aile hayatı arasındaki hassas dengenin korunduğunu aktaran Erdoğan, bu anlamda kadınların aile hayatına yönelik rahatlatıcı uygulamaların tüm sektörlerde yaygınlaşması dileğinde bulundu.Bu konuya mutlaka cinsiyet adaleti nazarıyla yaklaşmak, iş ve aile hayatını çatışmalı bir alan olmaktan kurtarmak gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bununla birlikte bildiğiniz gibi kalkınma politikaları toplumsal değişimi de hedefliyor. Kadın ve erkek arasındaki okullaşma oranı farklarının giderilmesi, kadınların istihdamdan ekonominin güçlü aktörleri olmasına kadar birçok kazanımın ilk adımıdır. Bu konuda birçok kampanya düzenliyoruz. 'Haydi Kızlar Okula', 'Ana-Kız Okuldayız' gibi kampanyalarla, kız çocuklarının ve kadınların eğitimini çok yönlü destekliyoruz." bilgisini verdi.Emine Erdoğan, kız öğrencilerin "STEM" denilen bilim, teknoloji ve matematik gibi alanlara yönlendirilmesinin hayati önemini görmek gerektiğini söyledi.Dünyanın her gün yeniden inşa edildiğini ifade eden Erdoğan, "Hayatımızın tüm alanları teknoloji etrafında şekilleniyor. Fikir en önemli kaynak haline geldi. Dolayısıyla kadınların hayatı tasarlayan ve liderlik eden roller üstlenmesi adil bir gelecek için çok önemli. Bu güzel gelişmelerin neticesi olarak 2002-2003 eğitim öğretim yılında yükseköğretimde kadınlarımızın net okullaşma oranı yüzde 13.53 iken, 2020-2021 döneminde yüzde 48.46'ya yükseldi." dedi.'Savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor'Emine Erdoğan, kadınların nesilleri yetiştiren bir öğretmen, ana ocağı ve medeniyetin beşiği olduğuna işaret etti.Kadınların tarladaki emeğe karışan alın terinin, bir çocuğu hayata hazırlayan emeğinin takdirlerin en büyüğünü hak ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:"Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinde yüzlerce yıl öncesinde kadınların toplumsal ve ekonomik hayatın liderleri olduğu gerçeğini hatırlayalım. Tarihimize dönüp bakarsak sadece bugünün dünyasına değil, yarının dünyasına da rol model olacak sayısız güçlü kadının ayak izini göreceğiz. Bizim esasımız, Bacıyan-ı Rum'dur, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarıdır, 15 Temmuz efsanesini yazan kadınlardır. Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla, dünyanın her yerinde bayrağımıza rüzgar olan kadınlardır. İşte, geleneğiyle ve asli kimliğiyle büyüyen bu güç, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak güçtür.Böyle önemli bir günde kadınların ve tabii çocukların savaşlardan orantısız etkilendikleri gerçeğinin altını çizmek istiyorum. Gerek Ukrayna'da gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınların ışığının tüm karanlıkları aydınlattığı bir dünya diliyorum."Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Emine Erdoğan'a uğur, bereket, kısmet, mutluluk ve neşeyi sembolize eden "eli belinde" motifinin işlendiği bir kilim hediye etti. Ardından, salondaki kadınların da katılımıyla hatıra fotoğrafı çekildi.Program kapsamında, Emine Erdoğan ile Bakan Yanık, "Kadının Gücü Türkiye'nin Gücü" isimli fotoğraf sergisini gezdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

emine erdoğan, kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü