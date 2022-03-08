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Ermenistan Dışişleri Bakanı Antalya Forumu'na katılacak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Antalya Forumu'na katılacak
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı açıklandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T04:48+0300
2022-03-08T04:49+0300
politika
türkiye
ermenistan
antalya
normalleşme
mevlüt çavuşoğlu
ararat mirzoyan
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı açıklandı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere davet edildiğini bildirmişti.Ermenistan ise 24 Şubat'ta iki ülkenin özel temsilcilerinin Viyana'da yapacağı görüşmenin soncuna göre katılıp katılmama kararını vereceklerini bildirmişti.Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.İkinci kez düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun teması “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanının, foruma katılması bekleniyor. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.Türkiye ve Ermenistan'ın başlattığı normalleşme süreci çerçevesinde iki ülkenin özel temsilcileri bir süredir görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin ilki Moskova'da, ikincisi Viyana'da gerçekleşti.
ermenistan
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türkiye, ermenistan, antalya, normalleşme, mevlüt çavuşoğlu, ararat mirzoyan

Ermenistan Dışişleri Bakanı Antalya Forumu'na katılacak

04:48 08.03.2022 (güncellendi: 04:49 08.03.2022)
© SputnikArarat Mirzoyan
Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı açıklandı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağı açıklandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere davet edildiğini bildirmişti.

Ermenistan ise 24 Şubat'ta iki ülkenin özel temsilcilerinin Viyana'da yapacağı görüşmenin soncuna göre katılıp katılmama kararını vereceklerini bildirmişti.
Antalya Diplomasi Forumu 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak.
İkinci kez düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'nun teması “Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak” olacak. Çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanının, foruma katılması bekleniyor. Forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Türkiye ve Ermenistan'ın başlattığı normalleşme süreci çerçevesinde iki ülkenin özel temsilcileri bir süredir görüşmelerde bulunuyor. Görüşmelerin ilki Moskova'da, ikincisi Viyana'da gerçekleşti.
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