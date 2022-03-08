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ESA'nın Solar Orbiter uydusu 26 Mart'ta Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak
ESA'nın Solar Orbiter uydusu 26 Mart'ta Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak
ESA Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter'in 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumuna erişmesi bekleniyor. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) internet sitesinde yer alan habere göre, şu anda Dünya ile Güneş'in neredeyse ortasından geçen uydu 14 Mart'ta Merkür'ün yörüngesinden geçecek.Uydu 26 Mart'ta, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'den daha yakın olacak.Uydu, Güneş'in atmosferi ve manyetik alanının yanı sıra uzay boşluğundaki Güneş rüzgarı olarak bilinen sabit parçacık akımını inceleyecek.Uzaydaki bu eşsiz konumun, bilim adamlarının uzay havasını ve Güneş-Dünya bağlantısını incelemesine daha fazla imkan sunması bekleniyor.ESA, bilim adamlarının, Solar Orbiter gözlemlerini Dünya'ya daha yakın çalışan diğer uzay araçlarınınkilerle birleştirerek, bugünün Dünya-Güneş hattı geçişini incelemek için kullanabileceğini kaydetti.600 dereceye varan sıcaklıklara dayanabilecek şekilde yapılan Solar Orbiter, şu anda Güneş'ten yaklaşık 75 milyon kilometre uzakta ve giderek yakınlaşıyor.Sensörler ve kameralarla donatılmış olan uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak Güneş'in manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi bekleniyor.ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da destek verilen ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.Ortak misyonun 1.5 milyar euroya mal olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220211/nasanin-gunes-kasifi-venusun-yuzeyini-ilk-defa-gorunur-isikta-fotografladi-1053745901.html
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güneş, esa, merkür

ESA'nın Solar Orbiter uydusu 26 Mart'ta Güneş'e Merkür'den daha yakın olacak

16:31 08.03.2022 (güncellendi: 16:45 08.03.2022)
© AAGüneş, uzay
Güneş, uzay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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ESA Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter'in 26 Mart'ta Güneş'e en yakın konumuna erişmesi bekleniyor.
Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) internet sitesinde yer alan habere göre, şu anda Dünya ile Güneş'in neredeyse ortasından geçen uydu 14 Mart'ta Merkür'ün yörüngesinden geçecek.
Uydu 26 Mart'ta, Güneş'e en yakın gezegen Merkür'den daha yakın olacak.
Uydu, Güneş'in atmosferi ve manyetik alanının yanı sıra uzay boşluğundaki Güneş rüzgarı olarak bilinen sabit parçacık akımını inceleyecek.
Uzaydaki bu eşsiz konumun, bilim adamlarının uzay havasını ve Güneş-Dünya bağlantısını incelemesine daha fazla imkan sunması bekleniyor.
ESA, bilim adamlarının, Solar Orbiter gözlemlerini Dünya'ya daha yakın çalışan diğer uzay araçlarınınkilerle birleştirerek, bugünün Dünya-Güneş hattı geçişini incelemek için kullanabileceğini kaydetti.
600 dereceye varan sıcaklıklara dayanabilecek şekilde yapılan Solar Orbiter, şu anda Güneş'ten yaklaşık 75 milyon kilometre uzakta ve giderek yakınlaşıyor.
Sensörler ve kameralarla donatılmış olan uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak Güneş'in manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi bekleniyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından da destek verilen ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.
Ortak misyonun 1.5 milyar euroya mal olması bekleniyor.
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