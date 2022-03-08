https://tr.sputniknews.com/20220308/eski-kusadasi-belediye-baskani-ozer-kayaliya-silahli-saldiri-1054535119.html

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı

Önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T17:28+0300

2022-03-08T17:28+0300

2022-03-08T17:28+0300

türkiye

kuşadası

silahlı saldırı

silah

belediye başkanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054535195_0:42:795:489_1920x0_80_0_0_c80b92a2e3231be7d320509ffdc5f66b.jpg

Kuşadası'nın önceki dönem Belediye Başkanı Özer Kayalı bir arkadaşı ile gittiği restoranda silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Restorana girişte, işyerinde garson olarak çalıştığı öğrenilen C.B. hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp, Kayalı'ya 6 el ateş etti. Kayalı, diz altından aldığı kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Kayalı'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptıktan sonra Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Kurşunun Kayalı'nın bacağında kaldığı ve çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, zanlı C.B.'nin yakalanması için de çok yönlü çalışma başlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220307/gurultu-yaptigi-icin-kendisine-uyaran-3-kisiye-doner-bicagiyla-saldirdi-1054480819.html

türkiye

kuşadası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuşadası, silahlı saldırı, silah, belediye başkanı