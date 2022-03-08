https://tr.sputniknews.com/20220308/eski-kusadasi-belediye-baskani-ozer-kayaliya-silahli-saldiri-1054535119.html
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı
Önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T17:28+0300
2022-03-08T17:28+0300
2022-03-08T17:28+0300
türkiye
kuşadası
silahlı saldırı
silah
belediye başkanı
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Kuşadası'nın önceki dönem Belediye Başkanı Özer Kayalı bir arkadaşı ile gittiği restoranda silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.Restorana girişte, işyerinde garson olarak çalıştığı öğrenilen C.B. hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp, Kayalı'ya 6 el ateş etti. Kayalı, diz altından aldığı kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Kayalı'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptıktan sonra Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.Kurşunun Kayalı'nın bacağında kaldığı ve çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, zanlı C.B.'nin yakalanması için de çok yönlü çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220307/gurultu-yaptigi-icin-kendisine-uyaran-3-kisiye-doner-bicagiyla-saldirdi-1054480819.html
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kuşadası, silahlı saldırı, silah, belediye başkanı
Eski Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya silahlı saldırı
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Önceki dönem Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahla ayaklarından vuruldu. Kayalı, ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Kuşadası'nın önceki dönem Belediye Başkanı Özer Kayalı bir arkadaşı ile gittiği restoranda silahlı saldırıya uğradı. Olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Restorana girişte, işyerinde garson olarak çalıştığı öğrenilen C.B. hiçbir şey söylemeden silahını çıkarıp, Kayalı'ya 6 el ateş etti. Kayalı, diz altından aldığı kurşunla yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Kayalı'ya ilk müdahaleyi 112 ekipleri yaptıktan sonra Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Kurşunun Kayalı'nın bacağında kaldığı ve çıkarılması için ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, zanlı C.B.'nin yakalanması için de çok yönlü çalışma başlattı.