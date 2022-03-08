https://tr.sputniknews.com/20220308/galatasaray-baskani-elmas-fatih-terimi-barcelona-macina-davet-etti-1054522302.html

Galatasaray Başkanı Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti

Galatasaray Başkanı Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e özel davet yollandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

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fatih terim

spor

burak elmas

barcelona kulübü

galatasaray

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te İspanyol ekibi Barcelona'nın konuğu olacak Galatasaray, dev karşılaşmaya hazırlanıyor.NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou’da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti.İşte Burak Elmas’ın davet mektubu:“Sevgili Fatih Hocam;Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart’taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi’yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.

https://tr.sputniknews.com/20220306/fatih-terim-baskanlik-iddialarina-yanit-verdi-benim-icin-onemli-olan-yonetim-degil-galatasaray-1054475899.html

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fatih terim, burak elmas, barcelona kulübü, galatasaray