https://tr.sputniknews.com/20220308/galatasaray-baskani-elmas-fatih-terimi-barcelona-macina-davet-etti-1054522302.html
Galatasaray Başkanı Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti
Galatasaray Başkanı Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e özel davet yollandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T12:11+0300
2022-03-08T12:11+0300
2022-03-08T12:15+0300
fatih terim
spor
burak elmas
barcelona kulübü
galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te İspanyol ekibi Barcelona'nın konuğu olacak Galatasaray, dev karşılaşmaya hazırlanıyor.NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou’da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti.İşte Burak Elmas’ın davet mektubu:“Sevgili Fatih Hocam;Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart’taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi’yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.
https://tr.sputniknews.com/20220306/fatih-terim-baskanlik-iddialarina-yanit-verdi-benim-icin-onemli-olan-yonetim-degil-galatasaray-1054475899.html
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Galatasaray Başkanı Elmas, Fatih Terim'i Barcelona maçına davet etti
12:11 08.03.2022 (güncellendi: 12:15 08.03.2022) Abone ol
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim'e özel davet yollandı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te İspanyol ekibi Barcelona'nın konuğu olacak Galatasaray, dev karşılaşmaya hazırlanıyor.
NTV Spor'un aktardığına göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ve eşi Fulya Terim’i gönderdiği mektup ile perşembe günü Camp Nou’da oynanacak Barcelona-Galatasaray maçına davet etti.
İşte Burak Elmas’ın davet mektubu:
Büyük katkılarınız ve emekleriniz sayesinde elde ettiğimiz Avrupa Ligi’nde son 16 takım arasında mücadele etme hakkının ilk müsabakası olan 10 Mart’taki Barcelona deplasmanında kıymetli eşiniz Fulya Hanımefendi’yle birlikte takımımızın yanında olmanızdan mutluluk duyacak ve kuvvet alacağız.
Davetimize icabet edebilmeniz halinde seyahatimiz için gereken organizasyonla bizzat ilgilenmekle bahtiyar olacağım.