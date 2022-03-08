https://tr.sputniknews.com/20220308/guney-koreden-kuzey-korenin-devriye-gemisine-uyari-atesi-1054515604.html

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi

Güney Kore tarafından deniz sınırını ihlal eden bir Kuzey Kore devriye gemisine uyarı ateşi açıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T09:48+0300

2022-03-08T09:48+0300

2022-03-08T10:01+0300

dünya

güney kore

kuzey kore

devriye

yonhap

uyarı ateşi

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Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'ye ait bir devriye gemisi, yine kendilerine ait bir balıkçı teknesini geçmeye çalışırken iki Kore arasındaki deniz sınırını ihlal etti. Güney Kore'nin uyarı ateşi açması üzerine gemi kendi sularına geri döndü.

güney kore

kuzey kore

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güney kore, kuzey kore, devriye, yonhap, uyarı ateşi