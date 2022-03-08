https://tr.sputniknews.com/20220308/guney-koreden-kuzey-korenin-devriye-gemisine-uyari-atesi-1054515604.html
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi
Güney Kore tarafından deniz sınırını ihlal eden bir Kuzey Kore devriye gemisine uyarı ateşi açıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:48+0300
2022-03-08T09:48+0300
2022-03-08T10:01+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
devriye
yonhap
uyarı ateşi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054515809_0:84:3078:1815_1920x0_80_0_0_270de6e5aa55aeed474bdc49fb37c136.jpg
Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'ye ait bir devriye gemisi, yine kendilerine ait bir balıkçı teknesini geçmeye çalışırken iki Kore arasındaki deniz sınırını ihlal etti. Güney Kore'nin uyarı ateşi açması üzerine gemi kendi sularına geri döndü.
güney kore
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054515809_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_7b48584bc232bb84cf0f9d39d8ef65fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
güney kore, kuzey kore, devriye, yonhap, uyarı ateşi
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi
09:48 08.03.2022 (güncellendi: 10:01 08.03.2022) Abone ol
Güney Kore tarafından deniz sınırını ihlal eden bir Kuzey Kore devriye gemisine uyarı ateşi açıldı.
Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'ye ait bir devriye gemisi, yine kendilerine ait bir balıkçı teknesini geçmeye çalışırken iki Kore arasındaki deniz sınırını ihlal etti.
Güney Kore'nin uyarı ateşi açması üzerine gemi kendi sularına geri döndü.