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https://tr.sputniknews.com/20220308/guney-koreden-kuzey-korenin-devriye-gemisine-uyari-atesi-1054515604.html
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi
Güney Kore tarafından deniz sınırını ihlal eden bir Kuzey Kore devriye gemisine uyarı ateşi açıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T09:48+0300
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dünya
güney kore
kuzey kore
devriye
yonhap
uyarı ateşi
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Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'ye ait bir devriye gemisi, yine kendilerine ait bir balıkçı teknesini geçmeye çalışırken iki Kore arasındaki deniz sınırını ihlal etti. Güney Kore'nin uyarı ateşi açması üzerine gemi kendi sularına geri döndü.
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güney kore, kuzey kore, devriye, yonhap, uyarı ateşi

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin devriye gemisine uyarı ateşi

09:48 08.03.2022 (güncellendi: 10:01 08.03.2022)
© AFP 2022 / ED JONESKuzey Kore- Güney Kore
Kuzey Kore- Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / ED JONES
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Güney Kore tarafından deniz sınırını ihlal eden bir Kuzey Kore devriye gemisine uyarı ateşi açıldı.
Güney Kore'nin resmi haber ajansı Yonhap'ın aktardığına göre Kuzey Kore'ye ait bir devriye gemisi, yine kendilerine ait bir balıkçı teknesini geçmeye çalışırken iki Kore arasındaki deniz sınırını ihlal etti.
Güney Kore'nin uyarı ateşi açması üzerine gemi kendi sularına geri döndü.
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