https://tr.sputniknews.com/20220308/hatayda-yuzlerce-olu-denizanasi-sahile-vurdu-1054524881.html
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu. Sahildeki denizanalarını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ölümler endişeye de neden oldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T13:14+0300
2022-03-08T13:14+0300
2022-03-08T13:14+0300
yaşam
türkiye
denizanası
hatay
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca denizanaları sahile vurdu.Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211210/marmara-denizinde-denizanasi-istilasi-kesinlikle-dokunmayin-1051646074.html
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türkiye, denizanası, hatay
Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu. Sahildeki denizanalarını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ölümler endişeye de neden oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca denizanaları sahile vurdu.
Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.