https://tr.sputniknews.com/20220308/hatayda-yuzlerce-olu-denizanasi-sahile-vurdu-1054524881.html

Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

Hatay'da yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yüzlerce ölü denizanası sahile vurdu. Sahildeki denizanalarını görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ölümler endişeye de neden oldu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T13:14+0300

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yaşam

türkiye

denizanası

hatay

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik sahil şeridi boyunca denizanaları sahile vurdu.Çevre sakinlerinden Mahmut Faraç, 50 yıldır Çevlik bölgesinde yaşadığını belirterek, "Denizanasını ilk defa bu aylarda görüyorum. Normalde temmuz ve ağustos aylarında sahile gelir ama bu kadar aşrı ölüm olmazdı. Bu ayda ölümler anlaşılmayan bir durum. İlk defa böyle bu durumla karşılaşıyoruz. Yetkililerin bu kadar ölüm yaşandığını araştırması gerekiyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211210/marmara-denizinde-denizanasi-istilasi-kesinlikle-dokunmayin-1051646074.html

hatay

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türkiye, denizanası, hatay