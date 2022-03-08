Türkiye
CANLI | ABD Dışişleri: Rusya’nın Ukrayna'daki biyolojik araştırma tesislerini ele geçirmesinden endişe ediyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220308/hirvatistan-sinirinda-el-konulan-arkeolojik-eserler-turkiyeye-iade-edildi-1054534119.html
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi
Hırvatistan’ın Bajakovo Sınır Kapısı'nda Aralık 2021’de bir araçta el konulan arkeolojik eserler, Türkiye’ye iade edildi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T16:58+0300
2022-03-08T16:58+0300
yaşam
hırvatistan
tarihi eser
kaçakçılık
türkiye
iade
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054534204_0:3:864:489_1920x0_80_0_0_b88da158aa120c48d4d85ca076a2ca31.jpg
Hırvatistan’ın Uluslararası Kültür İş Birliği ve Avrupa İşleri Müdürü Anja Jelavic, arkeolojik eserleri, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Burcu Özdemir'e teslim etti.Büyükelçi Hızlan, "Kültürel hazineleri başarılı bir biçimde ele geçiren ve ülkemize teslimatını yapan Hırvatistan’a teşekkür borçluyuz” dedi.Hırvatistan tarafından 2019’da el konulan antik madeni paraların da 3 ay önce Türkiye’ye teslim edildiğini hatırlatan Hızlan, "Bu tür çalışmalar, iki ülke arasında kültürel mirasın korunduğu ve uluslararası anlaşmaların uygulandığı mükemmel bir iş birliği örneğidir” diye konuştu.Özdemir ise “Bu tür yasa dışı ihraç edilen kültürel miraslara el koyma, UNESCO sözleşmesine dayanan iş birliği neticesinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Hırvat makamları, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı ticaretinin engellenmesi adına imzalanan bu sözleşmenin önemini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.Vinkovci Şehir Müzesi yetkilisi arkeolog Hrvoje Vulic, Türkiye’ye iadesi yapılan eserlerin arasında milattan önce 6’ncı yüzyıla ait madeni paralar, nesneler, küçük heykeller ve yüzüklerin bulunduğunu belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220307/bizans-donemine-ait-tarihi-eserleri-satmak-isterken-jandarmaya-yakalandilar-1054484804.html
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054534204_104:0:760:492_1920x0_80_0_0_7c4c49ea22acf23764e0effb8df9d1c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırvatistan, tarihi eser, kaçakçılık, türkiye, iade

Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi

16:58 08.03.2022
© AAHırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi
Hırvatistan sınırında el konulan arkeolojik eserler Türkiye’ye iade edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Hırvatistan’ın Bajakovo Sınır Kapısı'nda Aralık 2021’de bir araçta el konulan arkeolojik eserler, Türkiye’ye iade edildi.
Hırvatistan’ın Uluslararası Kültür İş Birliği ve Avrupa İşleri Müdürü Anja Jelavic, arkeolojik eserleri, Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi Burcu Özdemir'e teslim etti.
Büyükelçi Hızlan, "Kültürel hazineleri başarılı bir biçimde ele geçiren ve ülkemize teslimatını yapan Hırvatistan’a teşekkür borçluyuz” dedi.
Hırvatistan tarafından 2019’da el konulan antik madeni paraların da 3 ay önce Türkiye’ye teslim edildiğini hatırlatan Hızlan, "Bu tür çalışmalar, iki ülke arasında kültürel mirasın korunduğu ve uluslararası anlaşmaların uygulandığı mükemmel bir iş birliği örneğidir” diye konuştu.
Özdemir ise “Bu tür yasa dışı ihraç edilen kültürel miraslara el koyma, UNESCO sözleşmesine dayanan iş birliği neticesinde gerçekleştirilmektedir. Bugün Hırvat makamları, kültürel mirasın korunması ve yasa dışı ticaretinin engellenmesi adına imzalanan bu sözleşmenin önemini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.
Vinkovci Şehir Müzesi yetkilisi arkeolog Hrvoje Vulic, Türkiye’ye iadesi yapılan eserlerin arasında milattan önce 6’ncı yüzyıla ait madeni paralar, nesneler, küçük heykeller ve yüzüklerin bulunduğunu belirtti.
Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2022
TÜRKİYE
Bizans dönemine ait tarihi eserleri satmak isterken jandarmaya yakalandılar
Dün, 09:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала