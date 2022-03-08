İmamoğlu: Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz

Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz.



Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz.https://t.co/JYwEpNcxZH pic.twitter.com/n6fTJl1cn7