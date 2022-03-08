https://tr.sputniknews.com/20220308/imamoglu-yaglik-aycicegi-uretimi-icin-ciftcilerimize-tohum-destegi-veriyoruz-1054534640.html
İmamoğlu: Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz
İmamoğlu: Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu, "Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz” dedi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T17:10+0300
2022-03-08T17:10+0300
2022-03-08T17:14+0300
ayçiçek yağı
türkiye
ekrem imamoğlu
tohum
çiftçi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yağlık ayçiçeği üretimi için tohum desteği verdiklerini paylaştı:
https://tr.sputniknews.com/20220308/erdogan-failin-indirim-almaya-yonelik-davranislari-indirim-sebebi-olarak-dikkate-alinmayacak-1054528954.html
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ayçiçek yağı, ekrem imamoğlu, tohum, çiftçi
İmamoğlu: Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz
17:10 08.03.2022 (güncellendi: 17:14 08.03.2022) Abone ol
İBB Başkanı İmamoğlu, "Yağlık ayçiçeği üretimi için çiftçilerimize tohum desteği veriyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yağlık ayçiçeği üretimi için tohum desteği verdiklerini paylaştı:
"Ekonomik olarak ve tedarik açısından zor zamanlardan geçilen bugünlerde, üreticileri destekliyoruz. İstanbul genelinde 1586 çiftçiye 2538 torba yağlık ayçiçeği tohumu desteği veriyoruz."