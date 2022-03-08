https://tr.sputniknews.com/20220308/istanbul-valisi-815-evsiz-otellerde-misafir-ediliyor-1054512267.html
İstanbul Valisi: 815 evsiz otellerde misafir ediliyor
İstanbul Valisi: 815 evsiz otellerde misafir ediliyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve sokakta kalan 815 evsizin otellerde misafir edildiğini duyurdu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T04:46+0300
2022-03-08T04:46+0300
2022-03-08T04:46+0300
türkiye
ali yerlikaya
istanbul
soğuk hava
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, megakentte yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve 815 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Değerli #İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim.”
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ali yerlikaya, istanbul, soğuk hava
İstanbul Valisi: 815 evsiz otellerde misafir ediliyor
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve sokakta kalan 815 evsizin otellerde misafir edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunarak, megakentte yeni bir soğuk hava dalgasının beklendiğini ve 815 evsiz vatandaşın otellerde misafir edildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Değerli #İstanbullular, Şehrimizde bugün itibarıyla 815 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ediyoruz. Yeni bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Lütfen, sokakta kalan hemşehrilerimizi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildirelim.”