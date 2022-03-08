https://tr.sputniknews.com/20220308/japonyada-bir-iblisi-hapsettigine-inanilan-kaya-ikiye-bolundu-kotu-gucler-serbest-kaldi-korkusu--1054525888.html

Japonya'da bir iblisi hapsettiğine inanılan kaya ikiye bölündü: 'Kötü güçler serbest kaldı' korkusu

Japonya'da bir iblisi hapsettiğine inanılan kaya ikiye bölündü: 'Kötü güçler serbest kaldı' korkusu

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2022-03-08T13:46+0300

2022-03-08T13:46+0300

2022-03-08T14:43+0300

yaşam

japonya

taş

kaya

öldürme

iblis

kötü

ruh

karanlık

güç

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'Sessho-seki' (Öldüren Taş), Japon mitolojisinde onunla temas eden herkesi öldürdüğü söylenen eski bir kaya olarak önemli bir yer tutuyor. Kayanın bin yıldır bir iblisi hapsettiğine inanılmasından ötürü, ortadan ikiye bölünmüş halde bulunması, 'karanlık güçlerin serbest bırakıldığı' korkusu doğurdu. Aktif volkanın eseriJaponya'nın orta bölgesinde, başkent Tokyo'ya yakın mesafede aktif bir volkanın çevresinde bulunan kayanın volkanik bir oluşum olduğu sanılıyor.Japon mitolojisine göre temas eden herkesi öldürecek güçte kötü bir ruha ev sahipliği yapan kayanın 5 Mart'ta ikiye bölünmesinin ardından yerel halktan taşın sürekli olarak zehirli gaz püskürttüğüne dair endişeli şikayetler geldi.9 kuyruklu tilki söylencesiSöylenceye göre Öldüren Taş'ın içinde, çok güzel bir kadın gibi görünen ancak daha sonra dokuz kuyruklu bir tilki olduğu ortaya çıkan Tamamo-no-Mae'nin cesedi bulunuyor. Tamamo-no-Mae'nin 1100'lerde İmparator Toba'yı devirip öldürmeyi planlayan güçlü bir feodal lord için çalıştığı söyleniyor.'Tam da şu sıra bu kadarı fazla'Öldüren Taş'ın ortadan ikiye bölünmüş fotoğraflarının yayımlanmasının ardından Japonlar bununla ilgili teorilerini ve endişelerini sosyal medyada paylaştı.Bir kullanıcı, "Bu haberi okumak biraz korkutucu, özellikle de dünyanın şu anda içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, daha fazla karanlığa ihtiyacımız yok" diye yazdı.Bir diğeri, "Görmememiz gereken bir şey görmüş gibi hissediyorum" dedi.Bir başkası "Bunun ne anlama geldiğini kim bilebilir? Ürpertici olduğu kesin" tepkisini verdi.'Sert hava koşulları yüzünden parçalandı'Öldüren Taş'ın yüz yıllardır boy gösterdiği Nasu kasabasının bulunduğu bölgedeki yetkililer, bir süredir taşta çatlak olduğunu, yağmur ve dondurucu havanın taşın yarılmasına neden olmuş olabileceğini söyledi.Daha önce Aralık 2019'da koronavirüs salgınının çıkmasının nedenini, Nisan 2019'da Çin'de çok ender rastlanan yumuşak kabuklu dev Yangtze kaplumbağasının bilinen son dişisinin ölmesinde bulanlar olmuştu. Efsanevi kaplumbağanın yapay döllenme işleminin ertesi günü ölmesinin bu 'lanete' yol açtığı yorumları yapılmıştı.

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