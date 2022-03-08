https://tr.sputniknews.com/20220308/kafede-kizgin-yagin-bulundugu-fritoz-bomba-gibi-patladi-1054530737.html

Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

Erzurum’da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, kafe... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T15:37+0300

2022-03-08T15:37+0300

2022-03-08T15:40+0300

bomba

türkiye

kafe

erzurum

yağ

patlama

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Erzurum’da kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada içerisinde kızgın yağ bulunan fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın sesini duyan mahalleli durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı.Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı.

https://tr.sputniknews.com/20190920/alanyada-iki-rus-cocugun-uzerine-kizgin-yag-dokuldu-1040218419.html

türkiye

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bomba, kafe, erzurum, yağ, patlama