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Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı
Erzurum’da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, kafe... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:37+0300
2022-03-08T15:40+0300
bomba
türkiye
kafe
erzurum
yağ
patlama
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Erzurum’da kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada içerisinde kızgın yağ bulunan fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın sesini duyan mahalleli durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı.Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20190920/alanyada-iki-rus-cocugun-uzerine-kizgin-yag-dokuldu-1040218419.html
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bomba, kafe, erzurum, yağ, patlama

Kafede kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı

15:37 08.03.2022 (güncellendi: 15:40 08.03.2022)
© İHAErzurum’da kafede bomba gibi patlayan fritöz
Erzurum’da kafede bomba gibi patlayan fritöz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA
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Erzurum’da bir kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada, kızgın yağın bulunduğu fritöz bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, kafe çalışanı ise yüzünden hafif yaralandı.
Erzurum’da kafe çalışanı mutfakta olduğu sırada içerisinde kızgın yağ bulunan fritöz bomba gibi patladı.
Patlamanın sesini duyan mahalleli durumu itfaiye ve ambulansa bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kafede önlem aldı.
Patlamanın etkisiyle kafenin camları kırılırken, yüzünden hafif yaralanan kafe çalışanı tedavi altına alındı.
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