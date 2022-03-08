Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı

© AA Kadın olarak iş hayatında yer almanın birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Demircioğlu, şöyle konuştu: "Liseden mezun olduktan sonra üniversite tercih kılavuzunda balon pilotluğu bölümünü gördüm. Tam burslu olarak 2 yıl eğitim aldıktan sonra da balon pilotu oldum. Balon pilotluğu erkek mesleği olarak görülüyor ama gerekli pratiği yaptıktan sonra kadınların da rahat yapabildiği bir iş. Bölgeyi de mesleğimi de çok seviyorum. Kadın veya erkek mesleği diye ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadınların tüm mesleklerde daha çok yer almasına ilham olmayı da çok isterim."