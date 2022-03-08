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Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı
Kapadokya'da bir firmaya ait sıcak hava balonları, sepetlerine asılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' yazılı afişlerle uçtu, bir balonu kadın pilot kullandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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kapadokya
8 mart dünya kadınlar günü
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kapadokya, фото, 8 mart dünya kadınlar günü, sıcak hava balonu

Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı

11:37 08.03.2022 (güncellendi: 11:41 08.03.2022)
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Kapadokya'da bir firmaya ait sıcak hava balonları, sepetlerine asılan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' yazılı afişlerle uçtu, bir balonu kadın pilot kullandı.
© AATürkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da faaliyet gösteren Royal Balloons, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemeleri için gerçekleştirilen turda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
1/6
© AA
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da faaliyet gösteren Royal Balloons, turistlerin bölgeyi kuş bakışı izlemeleri için gerçekleştirilen turda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi.
© AASepetlerine Türkçe ve İngilizce afişler asılan balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
2/6
© AA
Sepetlerine Türkçe ve İngilizce afişler asılan balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uçtu.
© AABölgedeki kadın pilotlardan Buse Uyan Demircioğlu da etkinlikte yer aldı. Demircioğlu, 8 yıldır Kapadokya'da sıcak hava balonu kullandığını belirterek, kadınların her türlü mesleği kolaylıkla yapabileceğini ifade etti.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
Bölgedeki kadın pilotlardan Buse Uyan Demircioğlu da etkinlikte yer aldı. Demircioğlu, 8 yıldır Kapadokya'da sıcak hava balonu kullandığını belirterek, kadınların her türlü mesleği kolaylıkla yapabileceğini ifade etti.
© AAKadın olarak iş hayatında yer almanın birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Demircioğlu, şöyle konuştu: "Liseden mezun olduktan sonra üniversite tercih kılavuzunda balon pilotluğu bölümünü gördüm. Tam burslu olarak 2 yıl eğitim aldıktan sonra da balon pilotu oldum. Balon pilotluğu erkek mesleği olarak görülüyor ama gerekli pratiği yaptıktan sonra kadınların da rahat yapabildiği bir iş. Bölgeyi de mesleğimi de çok seviyorum. Kadın veya erkek mesleği diye ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadınların tüm mesleklerde daha çok yer almasına ilham olmayı da çok isterim."
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
4/6
© AA
Kadın olarak iş hayatında yer almanın birçok avantajı bulunduğunu kaydeden Demircioğlu, şöyle konuştu: "Liseden mezun olduktan sonra üniversite tercih kılavuzunda balon pilotluğu bölümünü gördüm. Tam burslu olarak 2 yıl eğitim aldıktan sonra da balon pilotu oldum. Balon pilotluğu erkek mesleği olarak görülüyor ama gerekli pratiği yaptıktan sonra kadınların da rahat yapabildiği bir iş. Bölgeyi de mesleğimi de çok seviyorum. Kadın veya erkek mesleği diye ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadınların tüm mesleklerde daha çok yer almasına ilham olmayı da çok isterim."
© AABalon turuna katılan turistlerden Ece Coşkun da uçuş hazırlıkları sırasında kadın pilotla karşılaştığında mutluluk duyduğunu dile getirdi. Keyifli bir turla bölge semalarında süzüldüklerini aktaran Coşkun, "Kadınların Türkiye'de güçlendiğini görmek ve erkek mesleği olarak bilinen işlerde kendilerini göstermeleri beni gururlandırdı. Çok da güzel bir yolculuk oldu" diye konuştu.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
5/6
© AA
Balon turuna katılan turistlerden Ece Coşkun da uçuş hazırlıkları sırasında kadın pilotla karşılaştığında mutluluk duyduğunu dile getirdi. Keyifli bir turla bölge semalarında süzüldüklerini aktaran Coşkun, "Kadınların Türkiye'de güçlendiğini görmek ve erkek mesleği olarak bilinen işlerde kendilerini göstermeleri beni gururlandırdı. Çok da güzel bir yolculuk oldu" diye konuştu.
© AAFirmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise tüm kadınların gününü kutlayarak, "Toplumsal eşitlik tartışılmaz bir insan hakkıdır. Toplumlar da kuşlara benzer. Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamaz ise kadınların katılımcı ve görünür olmadığı toplumlar da gelişemez" dedi. Dinler, firmalarında görev yapan kadın pilot Demircioğlu’na, bölge turizmine katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kapadokya'da sıcak hava balonları '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için havalandı - Sputnik Türkiye
6/6
© AA
Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler ise tüm kadınların gününü kutlayarak, "Toplumsal eşitlik tartışılmaz bir insan hakkıdır. Toplumlar da kuşlara benzer. Nasıl ki tek kanatlı kuş uçamaz ise kadınların katılımcı ve görünür olmadığı toplumlar da gelişemez" dedi. Dinler, firmalarında görev yapan kadın pilot Demircioğlu’na, bölge turizmine katkılarından dolayı teşekkür etti.
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