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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ın, 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
muş
karasu nehri
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İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri’nin 7’nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri’nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.Adacık üzerinde bulunduDalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın dün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu.
türkiye
muş
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muş, karasu nehri

Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı

12:20 08.03.2022 (güncellendi: 12:25 08.03.2022)
© DHAYağmur Özkan
Yağmur Özkan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ın, 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı.
Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri’nin 7’nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri’nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.

Adacık üzerinde bulundu

Dalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın dün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu.
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