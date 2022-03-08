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Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ın, 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T12:20+0300
2022-03-08T12:20+0300
2022-03-08T12:25+0300
türkiye
muş
karasu nehri
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İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri’nin 7’nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri’nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.Adacık üzerinde bulunduDalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın dün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu.
türkiye
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muş, karasu nehri
Karasu Nehri'ne düşen Yağmur'un cansız bedenine ulaşıldı
12:20 08.03.2022 (güncellendi: 12:25 08.03.2022) Abone ol
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ın, 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.
İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı.
Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri’nin 7’nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri’nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.
Adacık üzerinde bulundu
Dalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın dün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu.