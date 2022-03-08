Kılıçdaroğlu: 'Yılın bir günü yürüyüş yapabilir miyiz' diyen kadınlara yasak getiren erkekler var

Zeytin alanlarını bir şekilde ranta açacaklar. Nükleer enerji düzenlemesi vardı. Geçen hafta görüşüldü. Ciddi itirazlarımız vardı. Önergeler verdik. Nükleer Düzenleme Kurulu'na nükleerin 'n'sini dahi bilmeyen birini atamak mümkün. Zeytin alanlarını bir şekilde ranta açacaklar. Nükleer enerji düzenlemesi vardı. Geçen hafta görüşüldü. Ciddi itirazlarımız vardı. Önergeler verdik. Nükleer Düzenleme Kurulu'na nükleerin 'n'sini dahi bilmeyen birini atamak mümkün.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bugün. Yılın bir günü bütün kadınlar bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz diyen kadınlara yasak getiren erkekler var. Kadının haklarını ellerinden almaya çalışanlar var. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü bugün. Yılın bir günü bütün kadınlar bir araya gelip yürüyüş yapabilir miyiz diyen kadınlara yasak getiren erkekler var. Kadının haklarını ellerinden almaya çalışanlar var.

Kadınlar hayatın kahrını çekiyor ama zorlukları aşmasını da biliyorlar. Kadınlar hayatın kahrını çekiyor ama zorlukları aşmasını da biliyorlar.

Kim büyüdü? 5'li çete büyüdü. Beşli çeteler yüzde 300 büyüdü. Milyonlar fakirleşirken onlar büyüdü. Bütün bu olayların sorumlusu kim? Kim büyüdü? 5'li çete büyüdü. Beşli çeteler yüzde 300 büyüdü. Milyonlar fakirleşirken onlar büyüdü. Bütün bu olayların sorumlusu kim?

Çiftçinin bankalardan aldığı kredilerin faizini sileceksin. Çiftçinin bankalardan aldığı kredilerin faizini sileceksin.

İktidarın üzerindeki en büyük güç beşli çetedir. İktidarın üzerindeki en büyük güç beşli çetedir.