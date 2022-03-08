https://tr.sputniknews.com/20220308/koc-universitesi-ogrenci-dekani-sayindan-ogrencilere-sen-ne-diyorsun-lan-1054530205.html

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın'dan öğrencilere: Sen ne diyorsun lan?

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın'dan öğrencilere: Sen ne diyorsun lan?

Koç Üniversitesi’nde taleplerini dile getirmek için toplanan öğrenciler ile, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın arasında tartışma çıktı. Sayın, kullandığı ifadeye... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T15:24+0300

2022-03-08T15:24+0300

2022-03-08T15:24+0300

türkiye

koç üniversitesi

dekan

protesto

yemekhane

öğrenci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103386/04/1033860443_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_cf28255d2367fc63026b01c7ecc8ffb5.jpg

Koç Üniversitesi öğrencileri, kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi de dahil birçok taleplerinin karşılanması için toplandı.Öğrencilerin toplandığı alana giden Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ile öğrenciler arasında bir süre sonra tartışma başladı.Tartışmalar esnasında bir öğrenci, “Söylediğiniz şeye dikkat eder misiniz?” diyerek tepki gösterince Sayın da, “Sen ne diyorsun lan, ne diyorsun” diyerek öğrencinin üzerine yürüdü.

https://tr.sputniknews.com/20220110/bogazici-protestolarinda-bes-kisiye-yakalama-karari-1052588548.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koç üniversitesi, dekan, protesto, yemekhane, öğrenci