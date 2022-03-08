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Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın'dan öğrencilere: Sen ne diyorsun lan?
Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın'dan öğrencilere: Sen ne diyorsun lan?
Koç Üniversitesi’nde taleplerini dile getirmek için toplanan öğrenciler ile, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın arasında tartışma çıktı. Sayın, kullandığı ifadeye... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T15:24+0300
2022-03-08T15:24+0300
türkiye
koç üniversitesi
dekan
protesto
yemekhane
öğrenci
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Koç Üniversitesi öğrencileri, kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi de dahil birçok taleplerinin karşılanması için toplandı.Öğrencilerin toplandığı alana giden Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ile öğrenciler arasında bir süre sonra tartışma başladı.Tartışmalar esnasında bir öğrenci, “Söylediğiniz şeye dikkat eder misiniz?” diyerek tepki gösterince Sayın da, “Sen ne diyorsun lan, ne diyorsun” diyerek öğrencinin üzerine yürüdü.
https://tr.sputniknews.com/20220110/bogazici-protestolarinda-bes-kisiye-yakalama-karari-1052588548.html
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koç üniversitesi, dekan, protesto, yemekhane, öğrenci

Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Sayın'dan öğrencilere: Sen ne diyorsun lan?

15:24 08.03.2022
© AAOkul, üniversite, öğrenci
Okul, üniversite, öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Koç Üniversitesi’nde taleplerini dile getirmek için toplanan öğrenciler ile, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın arasında tartışma çıktı. Sayın, kullandığı ifadeye tepki gösteren bir öğrenciye “Sen ne diyorsun lan” dedi ve üzerine yürüdü.
Koç Üniversitesi öğrencileri, kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi de dahil birçok taleplerinin karşılanması için toplandı.
Öğrencilerin toplandığı alana giden Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ile öğrenciler arasında bir süre sonra tartışma başladı.
Tartışmalar esnasında bir öğrenci, “Söylediğiniz şeye dikkat eder misiniz?” diyerek tepki gösterince Sayın da, “Sen ne diyorsun lan, ne diyorsun” diyerek öğrencinin üzerine yürüdü.
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