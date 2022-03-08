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Konya'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Konya'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
konya
kadına şiddet
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Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta, yabancı uyruklu Hamidollah N. , boşanma aşamasındaki eşi Marziye S'nin işlettiği kuaför dükkanına geldi.Eşler arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamidollah N. eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçtı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 çocuk annesi Marziye S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Olayı öğrenerek kuaför dükkanının önüne gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.İncelemenin ardından, Marziye S'nin cesedi, Konya şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Eşini bıçakladığı sırada elinden yaralanan Hamidollah N, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesinde gözaltına alındı.
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konya, kadına şiddet

Konya'da boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

21:09 08.03.2022 (güncellendi: 21:10 08.03.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Konya'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın, yaşamını yitirdi.
Merkez Karatay ilçesi Sahibiata Mahallesi Güzle Sokak'ta, yabancı uyruklu Hamidollah N. , boşanma aşamasındaki eşi Marziye S'nin işlettiği kuaför dükkanına geldi.
Eşler arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamidollah N. eşini bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak, olay yerinden kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 3 çocuk annesi Marziye S'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Olayı öğrenerek kuaför dükkanının önüne gelen kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
İncelemenin ardından, Marziye S'nin cesedi, Konya şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Eşini bıçakladığı sırada elinden yaralanan Hamidollah N, tedavi için gittiği Konya Şehir Hastanesinde gözaltına alındı.
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