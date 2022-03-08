https://tr.sputniknews.com/20220308/kulce-altin-seklindeki-cakmaklari-gercek-diye-sattilar-12-kisi-dolandirildi-1054536757.html

Külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek diye sattılar: 12 kişi dolandırıldı

Külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek diye sattılar: 12 kişi dolandırıldı

Bağcılar’da 2 şüpheli, fiyatı 70 lira olan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın gibi göstererek 12 kişiyi dolandırdı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T18:10+0300

2022-03-08T18:10+0300

2022-03-08T18:32+0300

çakmak

türkiye

dolandırıcılık

külçe altın

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Bağcılar’da geçen hafta bir kişi yoldan geçenleri çevirerek yanında külçe altın olduğunu dile getirdi. Şüpheli, yoldan geçenlere yanındaki altın külçeleri satmak zorunda olduğunu, külçelerin piyasa değerinin 41 bin lira olduğunu söyledi. Şüphelinin diğer ortağı da alıcıymış gibi gelerek, konuşmalara dahil oldu.Şüphelinin ortağı 4 bin liraya külçe altın satın alıyor gibi yaptı, şüpheli de çevirdiği kişilere ‘Bu fırsatı kaçırma, bak adam aldı’ diyerek külçe altın görünümlü çakmağı yüksek fiyatlardan sattı.Şüpheliler bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdı. Alıcılar külçe altın yerine çakmak aldıklarını anlayınca Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. 4 Mart tarihinde kendini Suriyeli olarak tanıtan şüpheli ve yanındaki 2 kişiyle birlikte Üsküdar’da yakalandı.Yapılan üst ve ikamet aramalarında 17 adet külçe altın görünümlü çakmak ve 5 bin 440 lira para ele geçirildi. 3 şüpheli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildi.Bağcılar’da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin iki kişiden para alarak, çakmakları verdiği anlar kaydedildi. Alışveriş sonrasında çakmakları satın alan kişinin çakmakları satan şüphelinin ortağı tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

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çakmak, dolandırıcılık, külçe altın