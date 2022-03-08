https://tr.sputniknews.com/20220308/kulunk-aycicek-fabrikalarinin-gizli-sahibi-ulkemizdeki-gida-baronu-kirli-elini-ulkemizden-cek-1054510330.html
Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek
Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek
AK Partili Metin Külünk, ayçiçek yağında yaşanan krizle ilgili, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T01:19+0300
2022-03-08T01:19+0300
2022-03-08T01:22+0300
türkiye
ekonomi
ayçiçek yağı
metin külünk
ak parti
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı haberleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.
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ekonomi, ayçiçek yağı, metin külünk, ak parti
Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek
01:19 08.03.2022 (güncellendi: 01:22 08.03.2022) Abone ol
AK Partili Metin Külünk, ayçiçek yağında yaşanan krizle ilgili, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı haberleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.