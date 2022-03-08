https://tr.sputniknews.com/20220308/kulunk-aycicek-fabrikalarinin-gizli-sahibi-ulkemizdeki-gida-baronu-kirli-elini-ulkemizden-cek-1054510330.html

Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek

Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek

AK Partili Metin Külünk, ayçiçek yağında yaşanan krizle ilgili, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T01:19+0300

2022-03-08T01:19+0300

2022-03-08T01:22+0300

türkiye

ekonomi

ayçiçek yağı

metin külünk

ak parti

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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı haberleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.

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ekonomi, ayçiçek yağı, metin külünk, ak parti