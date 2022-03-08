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https://tr.sputniknews.com/20220308/kulunk-aycicek-fabrikalarinin-gizli-sahibi-ulkemizdeki-gida-baronu-kirli-elini-ulkemizden-cek-1054510330.html
Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek
Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek
AK Partili Metin Külünk, ayçiçek yağında yaşanan krizle ilgili, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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ayçiçek yağı
metin külünk
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı haberleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.
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ekonomi, ayçiçek yağı, metin külünk, ak parti

Külünk: Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizden çek

01:19 08.03.2022 (güncellendi: 01:22 08.03.2022)
© AA / Hikmet Faruk BaşerMetin Külünk
Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA / Hikmet Faruk Başer
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AK Partili Metin Külünk, ayçiçek yağında yaşanan krizle ilgili, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı haberleri üzerine başlayan tartışmalarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayçiçek fabrikalarının gizli sahibi ülkemizdeki gıda baronu kirli elini ülkemizin üstünden çek" yorumunu yaptı.
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