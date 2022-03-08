https://tr.sputniknews.com/20220308/kulupler-birligi-tffnin-hakem-kararinda-dahlimiz-yok-1054545735.html

Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok

Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok

TFF'nin hakem kadrolarına dair kararı hakkında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, birliğin söz konusu kararlarda hiçbir şekilde bilgisi ve... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T23:28+0300

2022-03-08T23:28+0300

2022-03-08T23:28+0300

spor

kulüpler birliği

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kulüpler birliği, türkiye futbol federasyonu (tff)