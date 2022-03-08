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Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok
Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok
TFF'nin hakem kadrolarına dair kararı hakkında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, birliğin söz konusu kararlarda hiçbir şekilde bilgisi ve... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T23:28+0300
2022-03-08T23:28+0300
spor
kulüpler birliği
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.
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kulüpler birliği, türkiye futbol federasyonu (tff)

Kulüpler Birliği: TFF'nin hakem kararında dahlimiz yok

23:28 08.03.2022
© AAKulüpler Birliği
Kulüpler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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TFF'nin hakem kadrolarına dair kararı hakkında Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, birliğin söz konusu kararlarda hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığı belirtildi.
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemler konusundaki kararıyla ilgili açıklamada bulundu.
Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün kamuoyu ile paylaşılan Süper Lig ile 1. Lig hakem ve gözlemci klasmanları başlıklı hakem kadrolarına dair alınmış olan kararlarda bazı yayın organlarında iddia edildiğinin aksine Kulüpler Birliği Vakfının hiçbir şekilde bilgisi ve dahlinin olmadığını kamuoyunun bilgisine arz ederiz" denildi.
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