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https://tr.sputniknews.com/20220308/macronun-secim-mitingi-mizah-konusu-oldu-sorularin-hazirlanarak-secmene-dagitildigi-ortaya-cikti-1054544644.html
Macron'un seçim mitingi mizah konusu oldu: Soruların hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı
Macron'un seçim mitingi mizah konusu oldu: Soruların hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi ilk mitinginde soruların önceden hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T22:25+0300
2022-03-08T22:25+0300
dünya
emmanuel macron
fransa
cumhurbaşkanlığı
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France Inter radyosunun haberine göre; rakipleriyle tartışmak yerine Fransız halkıyla diyaloğu tercih ettiğini söyleyen Macron, seçim kampanyasına Paris'in Poissy banliyösünde yaklaşık 250 kişinin katıldığı bir etkinlikle başladı.Fransa Cumhurbaşkanı'nın destekçilerinden Karl Olive’in belediye başkanı olduğu Poissy’deki etkinlikte, Macron'a yapmacık bir ilginin gösterilmesi ve sözlerinin sık sık alkışlarla kesilmesi gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.Haberde, soru cevap şeklinde organize edilen etkinlikte Macron’a seçmen tarafından yöneltilen soruların önceden dikkatli şekilde hazırlandığı ve yazıldığı, her soruyu kimin soracağına dair kağıtların katılımcılara dağıtıldığı fotoğraflarıyla paylaşıldı.'Macroncu tiyatrolar yetti artık'Cumhurbaşkanının en yakın rakiplerinden Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, rakipleriyle tartışmayı reddeden Macron’un halkıyla diyaloğunun da önceden dikkatlice hazırlandığını belirterek, "Demokrasimiz gerçek tartışmaları hak ediyor. Macroncu tiyatrolar yetti artık!" ifadesini kullandı.'Kampanyasına çok sert başladı'Cumhurbaşkanı adaylarından Jean Lassalle de Poissy’ye gittiğini ve salona girmek istediğini ancak içeri alınmadığını aktararak, "Demokrasi çok yaşa! Kampanyasına çok sert başladı. Çok da kamusal olmayan bir kamusal tartışmayla" yorumunu yaptı.
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emmanuel macron, fransa, cumhurbaşkanlığı

Macron'un seçim mitingi mizah konusu oldu: Soruların hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı

22:25 08.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun nisanda yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi ilk mitinginde soruların önceden hazırlanarak seçmene dağıtıldığı ortaya çıktı.
France Inter radyosunun haberine göre; rakipleriyle tartışmak yerine Fransız halkıyla diyaloğu tercih ettiğini söyleyen Macron, seçim kampanyasına Paris'in Poissy banliyösünde yaklaşık 250 kişinin katıldığı bir etkinlikle başladı.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın destekçilerinden Karl Olive’in belediye başkanı olduğu Poissy’deki etkinlikte, Macron'a yapmacık bir ilginin gösterilmesi ve sözlerinin sık sık alkışlarla kesilmesi gazetecilerin dikkatinden kaçmadı.
Haberde, soru cevap şeklinde organize edilen etkinlikte Macron’a seçmen tarafından yöneltilen soruların önceden dikkatli şekilde hazırlandığı ve yazıldığı, her soruyu kimin soracağına dair kağıtların katılımcılara dağıtıldığı fotoğraflarıyla paylaşıldı.

'Macroncu tiyatrolar yetti artık'

Cumhurbaşkanının en yakın rakiplerinden Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, rakipleriyle tartışmayı reddeden Macron’un halkıyla diyaloğunun da önceden dikkatlice hazırlandığını belirterek, "Demokrasimiz gerçek tartışmaları hak ediyor. Macroncu tiyatrolar yetti artık!" ifadesini kullandı.

'Kampanyasına çok sert başladı'

Cumhurbaşkanı adaylarından Jean Lassalle de Poissy’ye gittiğini ve salona girmek istediğini ancak içeri alınmadığını aktararak, "Demokrasi çok yaşa! Kampanyasına çok sert başladı. Çok da kamusal olmayan bir kamusal tartışmayla" yorumunu yaptı.
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