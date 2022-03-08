https://tr.sputniknews.com/20220308/mta-genel-mudur-yardimcisi-muhammet-emrah-ayaz-gorevden-alindi-1054510212.html

MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı

MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T01:17+0300

2022-03-08T01:17+0300

2022-03-08T01:59+0300

türkiye

resmi gazete

maden tetkik ve arama genel müdürlüğü

görevden alma

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.

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resmi gazete, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, görevden alma