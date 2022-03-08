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MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı
MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T01:17+0300
2022-03-08T01:59+0300
türkiye
resmi gazete
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
görevden alma
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
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resmi gazete, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, görevden alma

MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı

01:17 08.03.2022 (güncellendi: 01:59 08.03.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.
Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
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