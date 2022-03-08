https://tr.sputniknews.com/20220308/mta-genel-mudur-yardimcisi-muhammet-emrah-ayaz-gorevden-alindi-1054510212.html
MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı
MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T01:17+0300
2022-03-08T01:17+0300
2022-03-08T01:59+0300
türkiye
resmi gazete
maden tetkik ve arama genel müdürlüğü
görevden alma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c23273a58f231385228e943ebecc5e1d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/05/1044664111_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_677f2f97efde1d1d46923651c6795a51.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
resmi gazete, maden tetkik ve arama genel müdürlüğü, görevden alma
MTA Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevden alındı
01:17 08.03.2022 (güncellendi: 01:59 08.03.2022) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) ilişkin görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Şeref Kazancı ile Maden Tetkik Arama Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Emrah Ayaz görevlerinden alındı.
Söz konusu kararlar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.