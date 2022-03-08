https://tr.sputniknews.com/20220308/nebenzya-batiyi-kievi-yabancilarin-guvenligini-saglamaya-ikna-etmeye-cagirdi-1054510730.html

Nebenzya, Batı'yı Kiev'i yabancıların güvenliğini sağlamaya ikna etmeye çağırdı

Nebenzya, Batı'yı Kiev'i yabancıların güvenliğini sağlamaya ikna etmeye çağırdı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı'ya Kiev'i yabancıların güvenliğini sağlamaya ikna etme çağrısında bulundu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T02:10+0300

2022-03-08T02:10+0300

2022-03-08T02:13+0300

ukrayna krizi

bm

kiev

batı

vasiliy nebenzya

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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, Batı'yı Kiev'i yabancıların güvenliğini sağlamaya ikna etmeye çağırdı.“Bir kez daha Batılı meslektaşlarımıza, Ukrayna yönetimini radikaller tarafından tutulan Ukraynalı ve yabancı vatandaşların güvenliğini sonunda düşünmeye, insani yardım koridorlarının açılması ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili çalışmalara katılmaya ikna etme çağrısında bulunmak istiyorum. Elbette ki hala radikal milliyetçiler üzerinde etki kaldıraçlarınız kaldıysa” diyen Nebenzya, şöyle devam etti:“Bu konuda şüphelerimiz giderek daha da artıyor.”‘Ukrayna'da hafif silahların dağıtımı nedeniyle radikallerin kurbanlarının sayısı artıyor’Radikallerin Ukrayna'nın sivil nüfusu arasındaki kurbanlarının sayısının, başta vatandaşlara silah dağıtımından dolayı öncelikle Kiev'de arttığını söyleyen Nebenzya, “Ukrayna'da cezaevlerinden kasten serbest bırakılanlar da dahil olmak üzere, çoğu radikal unsurların eline geçen hafif silahların toplu dağıtımına ilişkin tehlikeli gerçeğin (raporlara) yansıtılmasını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi ve ekledi:‘Volnovaha’da radikallere insani koridordan geçmek isteyenlere ateş etme emri verildi’Volnovaha yerleşimindeki radikallere insani koridordan geçmek isteyenlerin ayaklarına ateş etme emri verildiğine dikkat çeken Nebenzya, “Ukrayna'daki siviller için tehlike Rus askerleri değil, birçok şehrin nüfusunu rehin alan Ukraynalı radikaller ve neo-Nazilerdir. Bu kişiler sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak, insani koridorların varlığına rağmen şehirleri terk etmelerine izin vermiyor” diye konuştu.Nebenzya, “Elimizdeki verilere göre sadece Mariupol’de radikallerin tuzağına düşen 200 bin sivil, Azov Taburunun hedefinde bulunuyor. Yerli halk, Ukrayna ordusunun Mariupol'deki 1 No'lu doğumevinin tüm personelini kovarak, içinde ateş etme mevzii donattığını bildirdi” ifadelerini kullandı.‘Kiev, vatandaşların rejimin suçlarını anlatacağı için Rusya’ya çıkmasına izin vermiyor’Ukrayna makamlarının vatandaşların rejimin suçlarını anlatacağı için Rusya’ya çıkmasına izin vermediğine dikkat çeken Nebenzya, “Kiev rejiminin sivillerin, yabancıların Rusya'ya çıkışını elinden geldiğince önlemek için her türlü yöntemi kullandığını anlıyoruz, zira insanlar özgür kaldıklarında Ukraynalı radikallerin eylemleri ile ilgili gerçeği anlatmasından korkuyor” vurgusunu yaptı ve ekledi:Rus diplomat, bugün itibarıyla Rus askerlerin 180 BM personelinin Ukrayna’dan ayrılmasını sağladıklarını, gereklilik durumunda bu desteğin devam ettirileceğini kaydetti.‘Ukrayna’daki radikallerin bin 500 yabancıyı rehin tutmasından endişeliyiz’Nebenzya, “Bizim için özellikle endişe verici olan, Ukraynalı radikallerin rehineleri canlı kalkan olarak tutmaya devam etmesi, bazı şehirlerde bin 500’ün üzerinde yabancı var. İlgili diplomatik kurumlarla bu kişilerin akıbeti konusunda gece gündüz çalışıyoruz” vurgusunu yaptı.

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