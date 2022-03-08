https://tr.sputniknews.com/20220308/ogrencisine-ne-diyorsun-lan-diyen-dekan-sayin-uzgun-ve-pisman-oldugumu-belirtmek-isterim-1054545637.html

Öğrencisine ‘ne diyorsun lan’ diyen Dekan Sayın: Üzgün ve pişman olduğumu belirtmek isterim

Öğrencisine ‘ne diyorsun lan’ diyen Dekan Sayın: Üzgün ve pişman olduğumu belirtmek isterim

Koç Üniversitesi’nde 'sen ne diyorsun lan' diyerek öğrencinin üzerine yürüyen Dekan Baha Yiğit Sayın, yaptığı açıklamada "O laf ağzımdan çıkmamalıydı. Son... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T23:31+0300

2022-03-08T23:31+0300

2022-03-08T23:31+0300

türkiye

koç üniversitesi

dekan

sosyal medya

öğrenci

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Koç Üniversitesi öğrencileri, kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi de dahil birçok taleplerinin karşılanması için toplandı.Öğrencilerin toplandığı alana giden Koç Üniversitesi Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ile öğrenciler arasında bir süre sonra tartışma başladı.Tartışmalar esnasında bir öğrenci, “Söylediğiniz şeye dikkat eder misiniz?” diyerek tepki gösterince Sayın da, “Sen ne diyorsun lan, ne diyorsun” diyerek öğrencinin üzerine yürüdü.Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın, SÖZCÜ’ye konuştu ve “Yapmamam gereken bir şey yaptım. Böyle bir laf ağzımdan çıktı diyecek bir şeyim yok. O laf, ‘Lan' lafı ağzımdan çıkmamalıydı onu net bir şekilde söyleyebilirim. Bundan dolayı son derece üzgün ve pişman olduğumu belirtmek isterim” dedi.Sosyal medya üzerinden olaya ilişkin açıklama yapan öğrenci Erkin Başar, “Yiğit Sayın’ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. Ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum ama şu genel sekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği “ben akademik nedenlerle Koç’a geldiğinizi sanıyordum” demesi… hala sinirliyim buna. Çok sinirli. Bir de y. sayın ağzından yanlışlıkla çıkmış gibi davranıyor oysa diğer öğrenciler slogan atarken, benden biraz uzakta, aynı kelimeyi başka bir öğrenciye kullandığını bizzat duydum. Benzer biçimde üstüne yürüdü” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220308/koc-universitesi-ogrenci-dekani-sayindan-ogrencilere-sen-ne-diyorsun-lan-1054530205.html

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koç üniversitesi, dekan, sosyal medya, öğrenci