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https://tr.sputniknews.com/20220308/pinar-gultekin-davasinda-mertcan-avcinin-tutuklanmasina-karsi-yapilan-itirazi-mahkeme-reddetti-1054509497.html
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tutuklanmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti
Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tutuklanmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti
Muğla'da, Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen Pınar Gültekin (27) davasında suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla yargılanırken, itiraz üzerine... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T00:26+0300
2022-03-08T00:26+0300
türkiye
pınar gültekin
mertcan avcı
kadın cinayetleri
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Adli Tıp Kurumu raporuna göre Muğla'da Pınar Gültekin'i boğarak öldüren, cesedini bağ evindeki varile koyup yakan ve üzerine de beton döken Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmesi üzerine, “suç delillerini gizleyip yok ettiği” iddiasıyla tutuklandı.Avcı'nın avukatı Mert Kürüm, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek tutuklama kararına itirazda bulundu. Mahkeme ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararını yerinde görerek itirazı reddetti.Mahkemenin ret kararı şöyle:"Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu suça iştirak ettiğine dair Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller (Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulunun kararı) gözetildiğinde maktülün kesin ölüm zamanının tespitinin mümkün olmaması, hayattayken yangına maruz kaldığına dair kalmış olabileceğine dair mütalaa; HTS kayıtları, şüphelinin kendi savunması ve Cemal Metin Avcı’nın aşama savunmaları gözetildiğinde şüphelinin olay yerindeki eve saat 20.00 sıralarında gelmesi, maktülün içinde bulunduğu varilin o saat itibarıyla yanıyor olması, Cemal Metin Avcı ayrıldıktan sonra da şüphelinin mahalde yaklaşık bir saat tek başına kalması ve suç alanında hakimiyetinin bulunması ve sair delalet bulunması, isnat edilen suça Kanun'da öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin varlığı, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz, tutuklama tedbirininse ölçülü kalacağı hususları bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının Kanun'a uygun ve isabetli olduğu anlaşılmakla şüpheli müdafinin tutuklama kararına yaptığı itirazın reddi ile şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi."
https://tr.sputniknews.com/20220303/pinar-gultekin-cinayetinde-cemal-metin-avcinin-kardesi-mertcana-muebbet-hapis-talebi-1054413994.html
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pınar gültekin, mertcan avcı, kadın cinayetleri

Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı'nın tutuklanmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti

00:26 08.03.2022
© DHAMetin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı
Metin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
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Muğla'da, Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen Pınar Gültekin (27) davasında suç delillerini gizleyip yok ettiği iddiasıyla yargılanırken, itiraz üzerine tutuklanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) tahliyesi için yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.
Adli Tıp Kurumu raporuna göre Muğla'da Pınar Gültekin'i boğarak öldüren, cesedini bağ evindeki varile koyup yakan ve üzerine de beton döken Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu tespit edilmesi üzerine, “suç delillerini gizleyip yok ettiği” iddiasıyla tutuklandı.

Avcı'nın avukatı Mert Kürüm, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek tutuklama kararına itirazda bulundu. Mahkeme ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin tutuklama kararını yerinde görerek itirazı reddetti.
Mahkemenin ret kararı şöyle:
"Şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu suça iştirak ettiğine dair Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir deliller (Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulunun kararı) gözetildiğinde maktülün kesin ölüm zamanının tespitinin mümkün olmaması, hayattayken yangına maruz kaldığına dair kalmış olabileceğine dair mütalaa; HTS kayıtları, şüphelinin kendi savunması ve Cemal Metin Avcı’nın aşama savunmaları gözetildiğinde şüphelinin olay yerindeki eve saat 20.00 sıralarında gelmesi, maktülün içinde bulunduğu varilin o saat itibarıyla yanıyor olması, Cemal Metin Avcı ayrıldıktan sonra da şüphelinin mahalde yaklaşık bir saat tek başına kalması ve suç alanında hakimiyetinin bulunması ve sair delalet bulunması, isnat edilen suça Kanun'da öngörülen ceza miktarı gözetildiğinde kaçma şüphesinin varlığı, adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz, tutuklama tedbirininse ölçülü kalacağı hususları bir arada gözetildiğinde Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının Kanun'a uygun ve isabetli olduğu anlaşılmakla şüpheli müdafinin tutuklama kararına yaptığı itirazın reddi ile şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verildi."
Metin Cemal Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
Pınar Gültekin cinayetinde Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan'a müebbet hapis talebi
3 Mart, 21:37
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