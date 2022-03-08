Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220308/polis-taksimde-kadinlara-cicek-dagitti-1054526674.html
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T14:01+0300
2022-03-08T14:01+0300
türkiye
polis
kadın
taksim
8 mart dünya kadınlar günü
genç
çiçek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054526432_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_fcda44927ee8d0fa0798d5ed8103b795.jpg
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi. Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-subat-ayinda-23-kadin-olduruldu-1054384891.html
türkiye
taksim
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054526432_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_d568b1b48f9bd1e0a0b29305c46bdd17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
polis, kadın, taksim, 8 mart dünya kadınlar günü, genç, çiçek

Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı

14:01 08.03.2022
© DHAPolis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı.
Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.
Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.
Kadın cinayetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
TÜRKİYE
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Şubat ayında 23 kadın öldürüldü
3 Mart, 09:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала