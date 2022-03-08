https://tr.sputniknews.com/20220308/polis-taksimde-kadinlara-cicek-dagitti-1054526674.html
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T14:01+0300
2022-03-08T14:01+0300
2022-03-08T14:01+0300
türkiye
polis
kadın
taksim
8 mart dünya kadınlar günü
genç
çiçek
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İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı. Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi. Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-subat-ayinda-23-kadin-olduruldu-1054384891.html
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polis, kadın, taksim, 8 mart dünya kadınlar günü, genç, çiçek
Polis Taksim'de kadınlara çiçek dağıttı
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Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara çiçek dağıttı. Polis ekipleri ayrıca KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri kadınlara karanfil dağıttı.
Polis ekipleri ayrıca kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurulan KADES uygulaması hakkında kadınlara bilgi verdi.
Polisten çiçek alıp KADES uygulaması hakkında bilgi edinen kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi.