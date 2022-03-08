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https://tr.sputniknews.com/20220308/polisin-aradigi-zanli-dolabin-arkasindaki-gizli-bolmede-yakalandi-1054512631.html
Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Şanlıurfa’da 5 kişi ile birlikte bir iş yerini basıp 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T05:10+0300
2022-03-08T05:10+0300
türkiye
polis
operasyon
şanlıurfa
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Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerini basan 6 kişi, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti. Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı. Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri operasyon sonucunda 6 zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Zanlılardan birinin yakalanmamak için elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak zanlı gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
türkiye
şanlıurfa
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polis, operasyon, şanlıurfa

Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı

05:10 08.03.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN-AW561971Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı
Polisin aradığı zanlı, dolabın arkasındaki gizli bölmede yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA / ŞİNASİ İNAN-AW561971
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Şanlıurfa’da 5 kişi ile birlikte bir iş yerini basıp 2 kişiyi yaralayan zanlı, saklandığı elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerini basan 6 kişi, kendilerine olan borçlarını ödemediklerini iddia ettikleri 2 kişiyi ofise kilitleyip darp etti. Yaralanan şahısları olay yerinde bırakan şahıslar bölgeden uzaklaştı.

Yaralı şahıslar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şahısların ev ve ofisleri olmak üzere 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri operasyon sonucunda 6 zanlıyı da kıskıvrak yakaladı. Zanlılardan birinin yakalanmamak için elbise dolabının arkasındaki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Polisin dikkati sayesinde dolabın arkasındaki ahşap kapak kırılarak zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da olmak üzere toplam 6 adet ruhsatsız tabanca ile 28 mermi ele geçirildi. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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