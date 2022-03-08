https://tr.sputniknews.com/20220308/putin-ukraynadaki-gorevleri-sadece-profesyonel-askerler-yerine-getiriyor-barisi-onlar-saglayacak-1054509367.html

Putin: Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak

Putin: Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak" açıklamasını yaptı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T00:20+0300

2022-03-08T00:20+0300

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dünya

vladimir putin

rusya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilerin Ukrayna'daki askeri operasyona katılmadıklarını ve katılmayacaklarını, yedek rezervden de ek yedek askerlerin çağrılmayacağını belirtti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin yakınlarına seslenen Putin, şöyle konuştu:Rus lider, “Verilen görevler sadece profesyonel askerler tarafından yerine getiriliyor. Bu kişilerin Rusya halkı için güvenlik ve barışı güvenilir bir şekilde sağlayacaklarından eminim” vurgusunu yaptı.Rus Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadınlara da teşekkür eden Putin, “Görevlerini yerine getiren, Rus Silahlı Kuvvetleri saflarında hizmet eden kadınlara özel olarak saygılarımı iletiyorum. Anavatan'a olan sadakatiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

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vladimir putin, rusya