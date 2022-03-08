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Putin: Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak
Putin: Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak" açıklamasını yaptı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
vladimir putin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilerin Ukrayna'daki askeri operasyona katılmadıklarını ve katılmayacaklarını, yedek rezervden de ek yedek askerlerin çağrılmayacağını belirtti.8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin yakınlarına seslenen Putin, şöyle konuştu:Rus lider, “Verilen görevler sadece profesyonel askerler tarafından yerine getiriliyor. Bu kişilerin Rusya halkı için güvenlik ve barışı güvenilir bir şekilde sağlayacaklarından eminim” vurgusunu yaptı.Rus Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadınlara da teşekkür eden Putin, “Görevlerini yerine getiren, Rus Silahlı Kuvvetleri saflarında hizmet eden kadınlara özel olarak saygılarımı iletiyorum. Anavatan'a olan sadakatiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, rusya

Putin: Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak

00:20 08.03.2022 (güncellendi: 01:01 08.03.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'daki görevleri sadece profesyonel askerler yerine getiriyor, barışı onlar sağlayacak" açıklamasını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zorunlu askerlik hizmetini yapan kişilerin Ukrayna'daki askeri operasyona katılmadıklarını ve katılmayacaklarını, yedek rezervden de ek yedek askerlerin çağrılmayacağını belirtti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasında Ukrayna’daki askeri operasyona katılan askerlerin yakınlarına seslenen Putin, şöyle konuştu:

“Şu anda çatışmalara katılan, özel askeri operasyonda Rusya'yı savunan asker ve subaylarımızın annelerine, eşlerine, kız kardeşlerine, nişanlılarına ve sevgililerine de seslenmek istiyorum. Sevdikleriniz ve yakınlarınız için nasıl endişelendiğinizi anlıyorum. Onlarla gurur duyabilirsiniz, aynı sizin gibi bütün ülkemiz onlarla gurur duyuyor ve onlar için endişeleniyor. Askerlik hizmetini yapan askerlerin çatışmalara katılmadığını ve katılmayacağını vurgulayayım. Yedek rezervden de ek yedek askerler çağırılmayacak.”

Rus lider, “Verilen görevler sadece profesyonel askerler tarafından yerine getiriliyor. Bu kişilerin Rusya halkı için güvenlik ve barışı güvenilir bir şekilde sağlayacaklarından eminim” vurgusunu yaptı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan kadınlara da teşekkür eden Putin, “Görevlerini yerine getiren, Rus Silahlı Kuvvetleri saflarında hizmet eden kadınlara özel olarak saygılarımı iletiyorum. Anavatan'a olan sadakatiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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