https://tr.sputniknews.com/20220308/rekabet-kurulunun-arac-satisi-pazarindaki-24-tesebbuse-iliskin-sorusturmasi-tamamladi-1054536005.html

Rekabet Kurulu'nun araç satışı pazarındaki 24 teşebbüse ilişkin soruşturması tamamladı

Rekabet Kurulu'nun araç satışı pazarındaki 24 teşebbüse ilişkin soruşturması tamamladı

Rekabet Kurulu, birinci el ve ikinci el araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada, ilgili kanun hükümlerinin... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T17:51+0300

2022-03-08T17:51+0300

2022-03-08T17:51+0300

türkiye

rekabet kurulu

araç

ikinci el

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Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu araç satışı pazarlarında faaliyet gösteren distribütörlerin ve araç kiralama şirketlerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Kurul, söz konusu 24 teşebbüsün ilgili kanun hükümlerini ihlal ettiklerine yönelik bilgi, belge ve bulgu bulunmadığından idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

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rekabet kurulu, araç, ikinci el