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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/rus-disisleri-batinin-yaptirimlari-rusyanin-dis-politikasini-degistirmeyecek-1054539368.html
Rus Dışişleri: Batı’nın yaptırımları Rusya’nın dış politikasını değiştirmeyecek
Rus Dışişleri: Batı’nın yaptırımları Rusya’nın dış politikasını değiştirmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiyev, yaptırım baskısının Rusya’nın dış politika rotasını değiştiremeyeceğini... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T19:27+0300
2022-03-08T19:25+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiyev, yaptırım baskısının Rusya’nın dış politika rotasını değiştiremeyeceğini söyledi.Rus basınına demeç veren Darçiyev, “Yaptırımların getirdiği tüm maliyetlerle birlikte, kendimizi iç piyasaya ve üçüncü ülkelerden ticaret ortaklarımıza yönlendirerek, ayrıca küresel finans sisteminde hakimiyetini giderek kaybeden dolara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak zararı minimize edebildiğimizi kanıtladık. Bunun da ötesinde, yaptırım baskısı bizi dış politikamızı değiştirmeye ve ABD'nin müttefikleri ile yandaşlarının aksine ulusal haysiyet ve egemenliğimizin en küçük bir kısmından dahi vazgeçmek zorunda bırakamaz” diye konuştu.Rusya’nın her türlü baskıya dayanabileceğini vurgulayarak, “Kendi gücümüze güvenmek zorunda kalacağımızı anladık ve buna hazırlandık” vurgusunu yaptı.Washington'un yaptırım girişimlerine rağmen Rusya’nın ekonomik sistemini gerçekten bağımsız hale getirerek ayakta kalacağız ve daha da güçleneceğini dile getiren Darçiyev, Rusya'nın ‘uluslararası arenada ABD'nin baskısına rağmen kendi çıkarları tarafından yönlendirilme yeteneğini kaybetmeyen birçok dostu, müttefiki ve birçok ortağı olduğunu’ vurguladı.Rus diplomat, “Uzun süredir yaptırımlar koşullarında yaşıyoruz, yaptırımlar aslında hiç durmadı ve 2014'ten bu yana sürekli gelen dalgalar özelliği kazandılar, artık yüzden fazla yaptırım söz konusu. Washington'un gelişmemizi durdurma, Rus ekonomisine ‘kabul edilemez zarar’ verme girişimi ortada” dedi ve ‘askeri-teknik alanda Rusya’nın, küresel ekonomide ise Çin’in gerisinde kalan ABD’nin elinde kalan tek etkili araca sarılmaya devam ettiğini’ ifade etti.‘Moskova ABD ile diyaloğa hazır, barış içinde bir arada yaşama ilkesinin yeniden canlandırılması mümkün’Darçiyev, “Biz ABD’nin buna hazır olduğu ölçüde dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açığız. Belki de Soğuk Savaş sırasında işe yarayan, iyice unutulmuş ilkeyi hatırlamakta fayda var, bizi ayıran ama birbirimize empoze etmememiz gerektiği değerlere ve ideallere rağmen barış içinde bir arada yaşamak” dedi ve şöyle devam etti:‘Rusya ve ABD'nin nükleer birer süper güç olarak dünyanın akıbeti ile ilgili özel sorumluluğu göz önüne alındığında ikili ilişkilerin ana temeli hakkında böyle bir anlayışla hareket edilmesi durumunda iki ülkenin arasındaki normalleşmenin yeniden canlanacağından umudun kesilmediğini söyleyen Darçiyev, “Ancak bu elbette her iki taraftan da karşılıklı hareket gerektirir. Böyle bir karşılıklılığa hazır olduğumuzu tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/canli-anlatim-abdde-benzin-fiyatlari-rekor-seviyede-1054534441.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna

Rus Dışişleri: Batı’nın yaptırımları Rusya’nın dış politikasını değiştirmeyecek

19:27 08.03.2022
© REUTERS / David W CernyÇekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / David W Cerny
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiyev, yaptırım baskısının Rusya’nın dış politika rotasını değiştiremeyeceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Departmanı Direktörü Aleksandr Darçiyev, yaptırım baskısının Rusya’nın dış politika rotasını değiştiremeyeceğini söyledi.
Rus basınına demeç veren Darçiyev, “Yaptırımların getirdiği tüm maliyetlerle birlikte, kendimizi iç piyasaya ve üçüncü ülkelerden ticaret ortaklarımıza yönlendirerek, ayrıca küresel finans sisteminde hakimiyetini giderek kaybeden dolara olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltarak zararı minimize edebildiğimizi kanıtladık. Bunun da ötesinde, yaptırım baskısı bizi dış politikamızı değiştirmeye ve ABD'nin müttefikleri ile yandaşlarının aksine ulusal haysiyet ve egemenliğimizin en küçük bir kısmından dahi vazgeçmek zorunda bırakamaz” diye konuştu.
Rusya’nın her türlü baskıya dayanabileceğini vurgulayarak, “Kendi gücümüze güvenmek zorunda kalacağımızı anladık ve buna hazırlandık” vurgusunu yaptı.
Washington'un yaptırım girişimlerine rağmen Rusya’nın ekonomik sistemini gerçekten bağımsız hale getirerek ayakta kalacağız ve daha da güçleneceğini dile getiren Darçiyev, Rusya'nın ‘uluslararası arenada ABD'nin baskısına rağmen kendi çıkarları tarafından yönlendirilme yeteneğini kaybetmeyen birçok dostu, müttefiki ve birçok ortağı olduğunu’ vurguladı.
Rus diplomat, “Uzun süredir yaptırımlar koşullarında yaşıyoruz, yaptırımlar aslında hiç durmadı ve 2014'ten bu yana sürekli gelen dalgalar özelliği kazandılar, artık yüzden fazla yaptırım söz konusu. Washington'un gelişmemizi durdurma, Rus ekonomisine ‘kabul edilemez zarar’ verme girişimi ortada” dedi ve ‘askeri-teknik alanda Rusya’nın, küresel ekonomide ise Çin’in gerisinde kalan ABD’nin elinde kalan tek etkili araca sarılmaya devam ettiğini’ ifade etti.

‘Moskova ABD ile diyaloğa hazır, barış içinde bir arada yaşama ilkesinin yeniden canlandırılması mümkün’

Darçiyev, “Biz ABD’nin buna hazır olduğu ölçüde dürüst ve karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açığız. Belki de Soğuk Savaş sırasında işe yarayan, iyice unutulmuş ilkeyi hatırlamakta fayda var, bizi ayıran ama birbirimize empoze etmememiz gerektiği değerlere ve ideallere rağmen barış içinde bir arada yaşamak” dedi ve şöyle devam etti:
“Tıpkı kötü şöhretli ‘kurallara dayalı dünya düzeninin’ geleneksel ahlak ve fazileti reddeden ‘ilerici’ normlarla birlikte empoze edilmemesi gerektiği gibi.”
‘Rusya ve ABD'nin nükleer birer süper güç olarak dünyanın akıbeti ile ilgili özel sorumluluğu göz önüne alındığında ikili ilişkilerin ana temeli hakkında böyle bir anlayışla hareket edilmesi durumunda iki ülkenin arasındaki normalleşmenin yeniden canlanacağından umudun kesilmediğini söyleyen Darçiyev, “Ancak bu elbette her iki taraftan da karşılıklı hareket gerektirir. Böyle bir karşılıklılığa hazır olduğumuzu tekrar ediyorum” ifadelerini kullandı.
Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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