https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-disisleri-turkiyede-ukraynayla-gorusmeye-haziriz-asil-soru-onlarin-hazir-olup-olmadigi-1054528189.html
Rusya Dışişleri: Türkiye'de Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, asıl soru onların hazır olup olmadığı
Rusya Dışişleri: Türkiye'de Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, asıl soru onların hazır olup olmadığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın, Ukrayna ile görüşmeye 'her zaman hazır olduğunu' belirterek, "Asıl sorulması gereken, Ukrayna tarafının... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T14:42+0300
2022-03-08T14:42+0300
2022-03-08T14:42+0300
ukrayna krizi
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görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryia Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube programında Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulunduRusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.Daha önce Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söylemişti.Söz konusu üçlü görüşme, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220307/cavusoglu-lavrov-ve-kuleba-ile-antalyada-gorusecegini-duyurdu-1054494425.html
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mariya zaharova, rusya, ukrayna, görüşme, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye, antalya
Rusya Dışişleri: Türkiye'de Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, asıl soru onların hazır olup olmadığı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın, Ukrayna ile görüşmeye 'her zaman hazır olduğunu' belirterek, "Asıl sorulması gereken, Ukrayna tarafının perşembe günü Türkiye’de gerçekleşecek görüşmelere ne derece hazır olduğu" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryia Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un Youtube programında Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu
Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya’da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.
Daha önce Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu’nun arabuluculuğunda bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söylemişti.
Söz konusu üçlü görüşme, 10 Mart’ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek.