https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-israil-savas-ucaklarinin-suriyeye-firlattigi-8-fuzeden-7si-imha-edildi-1054545034.html
Rusya: İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye fırlattığı 8 füzeden 7’si imha edildi
Rusya: İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye fırlattığı 8 füzeden 7’si imha edildi
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’ye 8 seyir füzesiyle saldırdığını, yedi füzenin imha edildiğini... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T22:40+0300
2022-03-08T22:40+0300
2022-03-08T22:42+0300
dünya
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f-16
ortadoğu
suriye
füze
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “7 Mart saat 6.05’te, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait dört adet F-16 taktik avcı uçağı, Lübnan hava sahasından, Suriye’ye sekiz seyir füzesiyle hava saldırısı düzenledi. Suriye hava savunma kuvvetleri, 7 füzeyi başarıyla imha etti” ifadesini kullandı.Juravlyov, füzelerden birinin, Şam bölgesindeki Kuteyfa yerleşimindeki bir eve isabet ettiğini, bunun sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220224/suriye-hava-savunma-sistemleri-israilin-sama-yonelik-saldirilarina-karsilik-veriyor-1054179004.html
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rusya, f-16, ortadoğu, suriye, füze
Rusya: İsrail savaş uçaklarının Suriye’ye fırlattığı 8 füzeden 7’si imha edildi
22:40 08.03.2022 (güncellendi: 22:42 08.03.2022) Abone ol
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İsrail’e ait F-16 jetlerinin Suriye’ye 8 seyir füzesiyle saldırdığını, yedi füzenin imha edildiğini belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “7 Mart saat 6.05’te, İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait dört adet F-16 taktik avcı uçağı, Lübnan hava sahasından, Suriye’ye sekiz seyir füzesiyle hava saldırısı düzenledi. Suriye hava savunma kuvvetleri, 7 füzeyi başarıyla imha etti” ifadesini kullandı.
Juravlyov, füzelerden birinin, Şam bölgesindeki Kuteyfa yerleşimindeki bir eve isabet ettiğini, bunun sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiğini kaydetti.