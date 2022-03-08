https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-savunma-bakanligi-kiev-cernigov-sumi-harkov-ve-mariupolden-insani-koridor-acildi-1054517890.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T10:52+0300

2022-03-08T10:52+0300

2022-03-08T11:04+0300

rusya savunma bakanlığı

ukrayna krizi

igor konaşenkov

ukrayna

insani koridor

donetsk

lugansk

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açılması kararı alındığını belirtti.Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:

https://tr.sputniknews.com/20220308/donbass-operasyonu-13-gununde-1054512790.html

ukrayna

donetsk

lugansk

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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, insani koridor, donetsk, lugansk