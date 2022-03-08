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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-savunma-bakanligi-kiev-cernigov-sumi-harkov-ve-mariupolden-insani-koridor-acildi-1054517890.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna krizi
igor konaşenkov
ukrayna
insani koridor
donetsk
lugansk
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açılması kararı alındığını belirtti.Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220308/donbass-operasyonu-13-gununde-1054512790.html
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rusya savunma bakanlığı, igor konaşenkov, ukrayna, insani koridor, donetsk, lugansk

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açıldı

10:52 08.03.2022 (güncellendi: 11:04 08.03.2022)
© SputnikDonetsk Halk Cumhuriyeti
Donetsk Halk Cumhuriyeti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açılması kararı alındığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.
Konaşenkov, sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesi tahliyesi için saat 10.00 itibarıyla geçici ateşkes uygulanması ve Kiev, Çernigov, Sumi, Harkov ve Mariupol’den insani koridor açılması kararı alındığını belirtti.
Konaşenkov'un açıklamaları şöyle:
Rus Hava Kuvvetleri son 24 saatte Ukrayna’daki 158 askeri unsuru vurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Jitomir’deki Ozernoye Hava Üssü, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla vurularak kullanılamaz hale getirildi.
Rus uçakları 2 MiG-29 ve bir Su-27 uçağını vurdu. 2 S-00 üze savunma sistemi bataryası, 3 Buk M-1 sistemi, 4 komuta merkezi, 2 radar istasyonu, 9 mühimmat deposu ve 11 silah ve askeri teçhizat depolama yeri imha edildi.
Operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna’nın 2 bin 482 askeri altyapı unsuru ortadan kaldırıldı. Bunlar arasında 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 S-300, Buk M-1 ve Osa uçaksavar füzesi sistemlerinin yanı sıra 79 radar istasyonu bulunuyor. 66 tank ve başka zırhlı araçlar, 91 çoklu roketatar, 317 topçu sistemi, 634 adet özel askeri araç ve 81 insansız hava aracı da imha edilenler arasında.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Mariupol'dki Osaviahim mahallesi üzerinde kontrol sağladı.
Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri de 9 kilometre daha ilerledi, Borsonino, Kremennaya, Pesçanoe, Varvarovka, Pşeniçnoye, Epifanovka, Novodruzhesk, Belogorovka yerleşimlerinin kontrolünü aldı.
Ukrayna - tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
Donbass operasyonunda 13. gün| Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes başladı
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