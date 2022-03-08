Rusya ve Türkiye savunma bakanları telefonda görüştü
16:18 08.03.2022 (güncellendi: 18:11 08.03.2022)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri kaydedildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Şoygu ve Akar’ın, görüşmelerinde, Ukrayna’daki durumu ve Rusya ile Türkiye’nin, savunma bakanlıkları üstünden yaptığı işbirliğini ele aldıkları belirtildi.
Görüşmenin, Türkiye tarafının isteği üstüne gerçekleştiği yapıldığı açıklandı.
Savunma bakanlarının bugünkü görüşmesi, son on gün içinde gerçekleştirdikleri ikinci telefon görüşmesiydi. Şoygu ve Akar, 1 Mart’ta da Ukrayna’daki durumu ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından;
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışın tesisine, istikrarın sağlanmasına ve insani durumun iyileşmesine önemli katkı sağlayacağı ve böylece kalıcı çözümün mümkün olabileceği,
Daha fazla can kaybının yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu,
Sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğu,
Mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için destek beklentimiz ifade edildi.
Bakan Akar tarafından ayrıca; Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı."
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.https://t.co/79itsYQ7Ck pic.twitter.com/n0hoL2m8XP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 8, 2022