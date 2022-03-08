https://tr.sputniknews.com/20220308/rusya-ve-turkiye-savunma-bakanlari-telefonda-gorustu-1054532460.html

Rusya ve Türkiye savunma bakanları telefonda görüştü

Rusya ve Türkiye savunma bakanları telefonda görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T16:18+0300

2022-03-08T16:18+0300

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ukrayna krizi

sergey şoygu

hulusi akar

rusya

türkiye

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Şoygu ve Akar’ın, görüşmelerinde, Ukrayna’daki durumu ve Rusya ile Türkiye’nin, savunma bakanlıkları üstünden yaptığı işbirliğini ele aldıkları belirtildi. Görüşmenin, Türkiye tarafının isteği üstüne gerçekleştiği yapıldığı açıklandı. Savunma bakanlarının bugünkü görüşmesi, son on gün içinde gerçekleştirdikleri ikinci telefon görüşmesiydi. Şoygu ve Akar, 1 Mart’ta da Ukrayna’daki durumu ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirmişti.Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamaMilli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna bağlamındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Bakan Akar tarafından ayrıca; Türkiye’nin bölgede barış ve insani yardım için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulandı."

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sergey şoygu, hulusi akar, rusya, türkiye