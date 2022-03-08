https://tr.sputniknews.com/20220308/sabiha-gokcen-havalimaninda-taksicilere-kahya-engeli--1054521455.html

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler ile durak kahyaları arasında kavga

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksiciler ile durak kahyaları arasında kavga

Sabiha Gökçen’de yolcu almak üzere havalimanına gelen taksi sürücüleri kahya engeline takıldı. Havalimanı taksileri dışında yolcuların ticari araçlara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T11:58+0300

2022-03-08T11:58+0300

2022-03-08T12:25+0300

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Sabiha Gökçen Havalimanı’na giriş çıkış yapan yüzlerce yolcuyu araçlarında taşıyan taksi sürücüleri, kahyaların havalimanı taksileri dışında yolcu alımına izin vermemeleri sonrası zor günler yaşamaya devam ediyor. Taksi sürücülerinin yanı sıra özellikle hafta sonu havalimanı taksilerinin yetersiz olması nedeniyle yolcularda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Yer yer sözlü ve fiziki saldırıya da maruz kalan taksi sürücüleri, konuya ilişkin çözüm götürülmesini bekliyor.Öte yandan bir taksi sürücüsünün kahyalar tarafından darp edildiği anlar ve yaşanan sözlü tartışmalar cep telefonu kamerasına yansıdı. Taksi şoförleri, havalimanı kahyalarının dışarıdan gelen taksilerin yolcu almalarına izin vermeyerek havalimanı yolcusunu dakikalarca kuyrukta beklettiklerini dile getirdiler.'Yolcuyu almak i̇stedi̇ği̇mi̇zde olay darp edi̇lmeye kadar gi̇di̇yor'Yaşanan olaylara ilişkin konuşan taksici esnafı Cemal Ufak, “Yolcumuzu havalimanına bıraktıktan sonra uygulama üzerinden taksi arayan yolculardan bize çağrı geliyor. Bu yolcuları almaya çalıştığımızda durak kahyalarının tehditlerine maruz kalıyoruz. Düşünsenize burası uluslararası bir havalimanı yabancı turistler uygulama üzerinde bizi çağırıyorlar ama biz kahyalar yüzünden hizmet veremiyoruz. Yolcuyu almak istediğimizde ise olay darp edilmeye kadar gidiyor. Nitekim yakın zamanda bir arkadaşımız kahyalar tarafından darp edildi. Bunlar uluslararası bir havalimanında yaşanmaması gereken şeyler. Taksi sürücüsünün yanı sıra uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan yolcu da mağdur oluyor. Yolcu sesini çıkarsa yolcuyu dahi darp ediyorlar. Bu konuya bir çözüm getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220223/sabiha-gokcende-taksi-duragi-gorevlisi-sofore-ve-yolcuya-saldirdi-telsizlerle-vurmaya-basladilar-1054148148.html

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