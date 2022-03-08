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Sağlık Bakanlığı: Turkovac’ın Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor
Sağlık Bakanlığı: Turkovac’ın Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor
Sağlık Bakanlığı, Turkovac’ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan’da başlayacağını duyurdu. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
turkovac
azerbaycan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
faz 3
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor" denildi. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.
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turkovac, azerbaycan, koronavirüs, koronavirüs aşısı, faz 3

Sağlık Bakanlığı: Turkovac’ın Faz-3 çalışması Azerbaycan’da başlıyor

10:11 08.03.2022 (güncellendi: 10:52 08.03.2022)
© AATURKOVAC, yerli aşı
TURKOVAC, yerli aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Sağlık Bakanlığı, Turkovac’ın hatırlatma dozu Faz-3 klinik çalışmasının Azerbaycan’da başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu (rapel doz) Faz-3 klinik çalışması Azerbaycan’da başlıyor" denildi.
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi tarafından yürütülecek hatırlatma dozu faz-3 çalışması, Turkovac’a dair yurt dışında yapılacak ilk klinik araştırma özelliğini taşıyor. TÜSEB heyeti çalışmaya ilişkin protokolün imzası için bugün Bakü’ye gidiyor.
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