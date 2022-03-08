https://tr.sputniknews.com/20220308/selvi-erdogan-sanatla-ilgili-yaptirimlar-dogru-degil-bunun-nazilerin-yaptigindan-farki-yok-dedi-1054516309.html

Selvi: Erdoğan, 'Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok' dedi

Selvi: Erdoğan, 'Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok' dedi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasına hafta sonu gerçekleşen telefon... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T10:10+0300

2022-03-08T10:10+0300

2022-03-08T10:10+0300

türkiye

rusya

ukrayna

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

yaptırım

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Selvi, bugünkü köşe yazısında Erdoğan’ın görüşmeyle ilgili AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bazı açıklamalarda bulunduğu ifade etti.Selvi Erdoğan'ın “Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok. İşgalle böyle mücadele edilmez” dediğini aktardı. “Milli para ile ticaret”Selvi’nin aktardığına göre Erdoğan, “Biz üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye aramızda kendi milli paralarımızla; Ruble ile Yuan’la ve Türk Lirası ile, altınla ticaret yapabiliriz” önerisinde bulunduğunu söyledi.Hürriyet yazarı, Erdoğan’ın “Putin’e de savaşın yanlış olduğunu, Rusya’nın işgalini doğru bulmadığımızı ama Rusya’nın sınır kaygısını da anladığımızı ifade ettim ama ateşkesi sağlayıp, çözümü bulmamız gerektiğini söyledim” şeklinde bir değerlendirme yaptığını da yazdı.Selvi ayrıca şunları aktardı:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Azak Denizi’nde çıkmasına müsaade edilmeyen gıda yüklü 30 Türk gemisinin çıkışına izin verilmesini istediğini ifade ediyor. Erdoğan, Putin’in Türk gemilerinin çıkışına izin verilmesi için talimat vereceğini söylediğini aktarıyor. Türkiye’de ayçiçek yağı krizine, Rusya’nın Azak Denizi’ni kontrol altına alıp gemilerin çıkışına izin vermemesi neden olmuştu. 30 Türk gemisi ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere gıda maddelerini taşıyor."Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil"Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya’ya yaptırım adı altında yapılan sanat düşmanlığına tepki gösteriyor. “Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok. İşgalle böyle mücadele edilmez” diyor. Tekrar başa dönersek, Erdoğan, işgali doğru bulmadığını ifade ediyor. Rusya’nın hassasiyetlerinin dikkate alınmasını istiyor. Aktif tarafsızlık pozisyonunu koruyor ama ekonomik olarak dünyadan izole edilen Rusya’ya Çin’le birlikte ekonomik işbirliği öneriyor. Aktif tarafsız bir ülkenin lideri olarak krizi fırsata çevirmek için hamle yapıyor.

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