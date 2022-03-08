https://tr.sputniknews.com/20220308/son-24-saatte-130-kisi-hayatini-kaybetti-37-bin-407-yeni-vaka-kaydedildi-1054540452.html
Son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka kaydedildi
Son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka kaydedildi
Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 005 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T20:00+0300
2022-03-08T20:00+0300
2022-03-08T20:03+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
sağlık bakanlığı
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320943_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b4110d5b8c07419047b205732d5fc515.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 365 bin 005 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1054320943_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f1ac4e1fee9b8471208027d719178714.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, koronavirüs, sağlık bakanlığı, vaka
Son 24 saatte 130 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 407 yeni vaka kaydedildi
20:00 08.03.2022 (güncellendi: 20:03 08.03.2022) Abone ol
Türkiye'de son 24 saatte 365 bin 005 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 365 bin 005 Covid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.