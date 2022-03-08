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THY’nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu
THY’nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T23:48+0300
2022-03-08T23:48+0300
türkiye
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sabiha gökçen havaalanı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi. Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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thy, sabiha gökçen havaalanı, olumsuz hava koşulları

THY’nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu

23:48 08.03.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi.

Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.
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