https://tr.sputniknews.com/20220308/thynin-bazi-seferleri-beklenen-kar-yagisi-nedeniyle-iptal-oldu-1054546221.html

THY’nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu

THY’nin bazı seferleri beklenen kar yağışı nedeniyle iptal oldu

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Mart’ta İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki bazı seferlerin iptal... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T23:48+0300

2022-03-08T23:48+0300

2022-03-08T23:48+0300

türkiye

thy

sabiha gökçen havaalanı

olumsuz hava koşulları

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda İstanbul’u etkisi altına alması beklenen kar yağışı nedeniyle hava ulaşımında sefer iptali geldi. Bu kapsamda THY, beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilecek bazı tarifeli seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin THY’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yolcularımızın dikkatine; 10 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız ve +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler” denildi.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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thy, sabiha gökçen havaalanı, olumsuz hava koşulları