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https://tr.sputniknews.com/20220308/tunusta-disislerinden-sorumlu-devlet-bakani-istifa-etti-1054544473.html
Tunus'ta Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti
Tunus'ta Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti
Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Aide Hamdi istifa etti. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T22:25+0300
2022-03-08T22:25+0300
dünya
tunus
istifa
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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Hamdi’nin istifası Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.Yaklaşık beş ay önce kurulan Başbakan Necla Buden hükümetinde gerçekleşen bu ilk istifanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül 2021'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.Buden'in 24 bakan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'ndan oluşan kabinesi 11 Ekim 2021'de Kartaca Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Said'in önünde yemin ederek göreve başlamıştı.
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tunus, istifa

Tunus'ta Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti

22:25 08.03.2022
© AATunus Genel İşçi Sendikaları (TGİS)
Tunus Genel İşçi Sendikaları (TGİS) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Aide Hamdi istifa etti.
Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Hamdi’nin istifası Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.
Yaklaşık beş ay önce kurulan Başbakan Necla Buden hükümetinde gerçekleşen bu ilk istifanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül 2021'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.
Buden'in 24 bakan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'ndan oluşan kabinesi 11 Ekim 2021'de Kartaca Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Said'in önünde yemin ederek göreve başlamıştı.
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