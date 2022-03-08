https://tr.sputniknews.com/20220308/tunusta-disislerinden-sorumlu-devlet-bakani-istifa-etti-1054544473.html

Tunus'ta Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti

Tunus'ta Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı istifa etti

Tunus'ta Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Aide Hamdi istifa etti. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T22:25+0300

2022-03-08T22:25+0300

2022-03-08T22:25+0300

dünya

tunus

istifa

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Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, Hamdi’nin istifası Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi.Yaklaşık beş ay önce kurulan Başbakan Necla Buden hükümetinde gerçekleşen bu ilk istifanın nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarıyla Meclisi askıya alması ve başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 28 Eylül 2021'de Buden'i hükümeti kurmakla görevlendirmişti.Buden'in 24 bakan ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'ndan oluşan kabinesi 11 Ekim 2021'de Kartaca Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Said'in önünde yemin ederek göreve başlamıştı.

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tunus, istifa