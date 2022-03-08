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Turfanda örtü altı hasadı başladı: Kilosu 600 TL
Turfanda örtü altı hasadı başladı: Kilosu 600 TL
Türkiye’nin meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:49+0300
2022-03-08T11:49+0300
ekonomi
gıda fiyatları
mersin
erik
hasat
sera
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Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı. İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi. Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere gönderilmeye başlandı. Toplanan ilk can eriklerinin kilogramının bahçede 600 TL'ye alıcı bulmaya başladığı belirtildi.Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Ali İhsan Keskin, bugün uzun süredir emek verdiklerini can eriklerini topladıklarını kaydetti.Kışın sert geçmesi nedeniyle erik ağaçlarının soğuklamasını tam alarak güzel çiçek açtığını belirten Keskin, "7 yıldır örtü altında erik yetiştiriyorum. Bu sene tam verim oldu, çok güzel" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220303/turkiye-halciler-federasyonu-gida-fiyatlarindaki-yukselis-surecek-1054401741.html
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gıda fiyatları, mersin, erik, hasat, sera

Turfanda örtü altı hasadı başladı: Kilosu 600 TL

11:49 08.03.2022
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLITurfanda örtü altı hasadı başladı: Kilosu 600 TL
Turfanda örtü altı hasadı başladı: Kilosu 600 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© İHA / HALİL İBRAHİM VARLI
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Türkiye’nin meyve ve sebze üretim merkezlerinden Mersin’de örtü altında yetiştirilen can erikte turfanda ilk hasat yapılırken, kilogramda 600 TL’den alıcı bulduğu belirtildi.
Birçok sebze ve meyvenin üretildiği Mersin’in Erdemli ilçesinde çeşitli ürünlerin hasadı turfanda da yapılıyor. Geçtiğimiz hafta ilk kayısı çağlasının hasadının yapıldığı ilçede bu hafta ise yine örtü altında doğal olarak yetiştirilen can eriklerinin hasadına başlandı. İki ayrı serada yapılan erik hasadında verimin yüksek kalitede olduğu belirtildi. Sabahın erken saatlerinde bahçeye giren işçiler, can erikleri tek tek dalından kopararak kutulara yerleştirdi.
Özenle toplanan ilk ürünler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere gönderilmeye başlandı. Toplanan ilk can eriklerinin kilogramının bahçede 600 TL'ye alıcı bulmaya başladığı belirtildi.
Örtü altında erik yetiştiren üreticilerden Ali İhsan Keskin, bugün uzun süredir emek verdiklerini can eriklerini topladıklarını kaydetti.
Kışın sert geçmesi nedeniyle erik ağaçlarının soğuklamasını tam alarak güzel çiçek açtığını belirten Keskin, "7 yıldır örtü altında erik yetiştiriyorum. Bu sene tam verim oldu, çok güzel" dedi.
market, manav, sebze - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2022
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