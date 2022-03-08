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Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından sondaj filosuna katılacak dördüncü gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
sondaj
fatih dönmez
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
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sondaj, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

00:11 08.03.2022 (güncellendi: 00:14 08.03.2022)
© AAYavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.
Yavuz sondaj gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
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Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından sondaj filosuna katılacak dördüncü gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
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