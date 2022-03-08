https://tr.sputniknews.com/20220308/vanda-7-markete-stok-ve-fahis-fiyat-cezasi-depolarinda-yag-stoklari-tespit-edildi-1054521996.html
Van'da 7 markete stok ve fahiş fiyat cezası: Depolarında yağ stokları tespit edildi
Van'da 7 markete stok ve fahiş fiyat cezası: Depolarında yağ stokları tespit edildi
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, "stokçuluk yaptıkları ve fahiş fiyat uyguladıkları"... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T12:04+0300
2022-03-08T12:04+0300
2022-03-08T12:05+0300
ekonomi
ekonomi
van
denetim
ayçiçek yağı
gıda fiyatları
stokçuluk
belediye
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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor.Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 market hakkında cezai işlem uyguladı.Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/aksener-aycicek-yagi-kuyruklari-artik-ulkemizin-aci-bir-gercegi-1054515660.html
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ekonomi, van, denetim, ayçiçek yağı, gıda fiyatları, stokçuluk, belediye
Van'da 7 markete stok ve fahiş fiyat cezası: Depolarında yağ stokları tespit edildi
12:04 08.03.2022 (güncellendi: 12:05 08.03.2022) Abone ol
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, "stokçuluk yaptıkları ve fahiş fiyat uyguladıkları" gerekçesiyle 7 markete cezai işlem uygulandı.
Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor.
Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 market hakkında cezai işlem uyguladı.
Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.