https://tr.sputniknews.com/20220308/vanda-7-markete-stok-ve-fahis-fiyat-cezasi-depolarinda-yag-stoklari-tespit-edildi-1054521996.html

Van'da 7 markete stok ve fahiş fiyat cezası: Depolarında yağ stokları tespit edildi

Van'da 7 markete stok ve fahiş fiyat cezası: Depolarında yağ stokları tespit edildi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yaptıkları denetimlerde, "stokçuluk yaptıkları ve fahiş fiyat uyguladıkları"... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T12:04+0300

2022-03-08T12:04+0300

2022-03-08T12:05+0300

ekonomi

ekonomi

van

denetim

ayçiçek yağı

gıda fiyatları

stokçuluk

belediye

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Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentteki marketler ile depolarda yağ ve temel gıda denetimlerini sürdürüyor.Son günlerde piyasada oluşan arz talep dengesizliği nedeniyle ürünlerde "fahiş fiyat ve stokçuluk" yapılıp yapılmadığını kontrol eden ekipler, depolarında yağ ve temel gıda maddelerini stokladıkları ve yağ ürünlerinde fahiş fiyat uyguladıkları tespit edilen 7 market hakkında cezai işlem uyguladı.Daha önce yapılan KDV indiriminin fiyatlara yansımasını da denetleyen ekipler, ürünlerin reyon ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220308/aksener-aycicek-yagi-kuyruklari-artik-ulkemizin-aci-bir-gercegi-1054515660.html

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ekonomi, van, denetim, ayçiçek yağı, gıda fiyatları, stokçuluk, belediye