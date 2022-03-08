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WhatsApp'ın yeni beta sürümü yayınlandı
WhatsApp'ın yeni beta sürümü yayınlandı
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android için yeni beta sürümü 2.22.7.1 yayınlandı. Bu sürümde bir süredir konuşulan yeni bir özelliğin daha da... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T11:46+0300
2022-03-08T11:49+0300
whatsapp
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beta
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WhatsApp, resim, fotoğraf ve videolara çizim yapmayı sağlayacak bir özelliği geliştiriyor.WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.7.1'e yükseltti. Bu güncelleme ile yeni özellikler de göründü. Haber Global'in aktardığına göre mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların bir kalem yardımıyla resimlere ve videolara çizim yapmasını sağlayacak bir işlevi düzenliyor. Mevcut kaleme ek olarak WhatsApp, iki yeni kalemi daha bu işleve entegre edecek.Görüntü bulanıklaştırma geliyorWhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise görüntü bulanıklaştırma. Daha önce bu işlevin iOS’a geleceği ortaya çıkmıştı ve artık Android için de çalışmalar var.Bunun yanı sıra bir diğer test aşamasındaki özellik ise WhatsApp masaüstü sürümünde. Buna göre, artık sohbet balonları daha koyu yeşil olacak ve karanlık mod gelecek.WhatsApp, yeni çizim araçlarını gelecekteki bir güncellemede yayınlamayı planlıyor. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğu için beta test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.
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whatsapp, beta, özellik, android

WhatsApp'ın yeni beta sürümü yayınlandı

11:46 08.03.2022 (güncellendi: 11:49 08.03.2022)
© REUTERS / Dado RuvicWhatsApp
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Android için yeni beta sürümü 2.22.7.1 yayınlandı. Bu sürümde bir süredir konuşulan yeni bir özelliğin daha da geliştirildiği görülüyor.
WhatsApp, resim, fotoğraf ve videolara çizim yapmayı sağlayacak bir özelliği geliştiriyor.
WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınlayarak sürümü 2.22.7.1'e yükseltti. Bu güncelleme ile yeni özellikler de göründü.
Haber Global'in aktardığına göre mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların bir kalem yardımıyla resimlere ve videolara çizim yapmasını sağlayacak bir işlevi düzenliyor. Mevcut kaleme ek olarak WhatsApp, iki yeni kalemi daha bu işleve entegre edecek.

Görüntü bulanıklaştırma geliyor

WhatsApp’ın test ettiği bir diğer özellik ise görüntü bulanıklaştırma. Daha önce bu işlevin iOS’a geleceği ortaya çıkmıştı ve artık Android için de çalışmalar var.
Bunun yanı sıra bir diğer test aşamasındaki özellik ise WhatsApp masaüstü sürümünde. Buna göre, artık sohbet balonları daha koyu yeşil olacak ve karanlık mod gelecek.
WhatsApp, yeni çizim araçlarını gelecekteki bir güncellemede yayınlamayı planlıyor. Bu özellik geliştirilme aşamasında olduğu için beta test kullanıcıları tarafından kullanılamıyor.
WhatsApp - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
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