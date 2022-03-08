https://tr.sputniknews.com/20220308/yagli-tohumlu-bitki-uretimine-hibe-destegi-1054513797.html

Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği

Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği

Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T07:49+0300

2022-03-08T07:49+0300

2022-03-08T07:49+0300

türkiye

tarım

hibe

ayçiçeği

rusya

ukrayna

resmi gazete

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Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.

türkiye

rusya

ukrayna

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tarım, hibe, ayçiçeği, rusya, ukrayna, resmi gazete