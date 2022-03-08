Türkiye
SON DAKİKA| Erdoğan: Failin indirim almaya yönelik davranışları indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220308/yagli-tohumlu-bitki-uretimine-hibe-destegi-1054513797.html
Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T07:49+0300
2022-03-08T07:49+0300
türkiye
tarım
hibe
ayçiçeği
rusya
ukrayna
resmi gazete
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052386593_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8448e73ff8d66a2be85010531cbd66bf.jpg
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.
türkiye
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052386593_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ab6edbf5abcecad954916c2d593a1a5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarım, hibe, ayçiçeği, rusya, ukrayna, resmi gazete

Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği

07:49 08.03.2022
© AAAyçiçeği, yağ
Ayçiçeği, yağ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© AA
Abone olGoogle news
Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.

2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала