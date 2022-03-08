https://tr.sputniknews.com/20220308/yagli-tohumlu-bitki-uretimine-hibe-destegi-1054513797.html
Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara... 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T07:49+0300
2022-03-08T07:49+0300
2022-03-08T07:49+0300
türkiye
tarım
hibe
ayçiçeği
rusya
ukrayna
resmi gazete
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Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
tarım, hibe, ayçiçeği, rusya, ukrayna, resmi gazete
Yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği
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Boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimi yapanlara hibe desteği sağlanacak.
Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle arz sorunu yaşanan ve fiyatı artan tarımsal ürünleri kapsayan önemli bir karar alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, boş bırakılan, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerde hububat, baklagil ve ayçiçeği, kanola, soya, aspir gibi yağlı tohumlu bitki üretimine hibe desteği verilecek.
2022 yılı için uygulanacak hibe programı kapsamında, proje toplam bedelinin yüzde 75'ine kadar hibe desteği sağlanacak.