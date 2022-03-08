Türkiye
CANLI | OPCW'deki Rus temsilci: Moskova, Kiev rejiminin nefret eylemlerini engelleyerek çok sayıda hayat kurtardı
https://tr.sputniknews.com/20220308/yesilcam-filmlerinin-cekildigi-buca-cezaevi-yikiliyor-1054536160.html
Yeşilçam filmlerinin çekildiği Buca Cezaevi yıkılıyor
Yeşilçam filmlerinin çekildiği Buca Cezaevi yıkılıyor
İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T17:51+0300
2022-03-08T17:53+0300
buca
yeşilçam
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054536002_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_de3ba8e192edac0b7e9ecef0d37d0716.jpg
Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı.İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.62 yıl hizmet verdi62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı.Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.
https://tr.sputniknews.com/20200420/buca-cezaevinde-bir-tutuklunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1041864035.html
buca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/08/1054536002_93:0:656:422_1920x0_80_0_0_2c6debf89148376f5d2a285abd363bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
buca, yeşilçam, yıkım

Yeşilçam filmlerinin çekildiği Buca Cezaevi yıkılıyor

17:51 08.03.2022 (güncellendi: 17:53 08.03.2022)
© DHABuca Cezaevi
Buca Cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2022
© DHA
Abone olGoogle news
İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı.
Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı.
İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

62 yıl hizmet verdi

62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.
Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı.
Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.
Rusya, koronavirüs testi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2020
KORONAVİRÜS
Buca Cezaevi'nde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
20 Nisan 2020, 00:25
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала