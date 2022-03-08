https://tr.sputniknews.com/20220308/yesilcam-filmlerinin-cekildigi-buca-cezaevi-yikiliyor-1054536160.html

Yeşilçam filmlerinin çekildiği Buca Cezaevi yıkılıyor

Yeşilçam filmlerinin çekildiği Buca Cezaevi yıkılıyor

İzmir'de 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkım kararı verilen Buca Cezaevi'nde yıkım işlemine başlandı. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T17:51+0300

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buca

yeşilçam

yıkım

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Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı.İhaleyi alan firmanın yetkilileri, 45 gün içinde yıkım işlemini tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.62 yıl hizmet verdi62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor.Öte yandan şehirleşmeyle mahallelerin arasında kalan Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı.Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.

https://tr.sputniknews.com/20200420/buca-cezaevinde-bir-tutuklunun-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1041864035.html

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buca, yeşilçam, yıkım