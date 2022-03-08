https://tr.sputniknews.com/20220308/yok-baskani-ozvar-turkiye-yuzde-32-kadin-profesor-oraniyla-ab-ulkelerini-geride-birakti-1054523640.html
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20.8 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bıraktığını bildirdi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-08T12:33+0300
2022-03-08T12:33+0300
2022-03-08T12:43+0300
8 mart dünya kadınlar günü
yükseköğretim kurulu (yök)
türkiye
erol özvar
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademik hayatta mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan kadınlar ve kadın öğrenciler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını aktaran Özvar, "Yükseköğretimde kadın yönetici oranı (rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksek okul müdürü), AB ülkelerinde yüzde 23.7 iken, Türkiye'de yüzde 28" bilgisini verdi.Erol Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısının, 2021'de 2 bin 199 kişi arttığını hatırlatarak, "Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46 oldu" ifadesini kullandı.YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de 18-22 yaş arası yükseköğretimde kadın okullaşma oranının, yüzde 40 olan erkek okullaşma oranının 8 puan önüne geçerek, yüzde 48'e yükseldiğini de açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220308/tusiad-kadina-yonelik-siddeti-sifir-tolerans-anlayisiyla-hayatimizdan-tamamen-cikarmak-zorundayiz-1054523352.html
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8 mart dünya kadınlar günü, yükseköğretim kurulu (yök), erol özvar
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
12:33 08.03.2022 (güncellendi: 12:43 08.03.2022) Abone ol
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20.8 ortalamaya sahip AB ülkelerini geride bıraktığını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akademik hayatta mücadeleleri ve başarılarıyla örnek olan kadınlar ve kadın öğrenciler başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
Türkiye'nin, yüzde 32 kadın profesör oranıyla yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bıraktığını aktaran Özvar, "Yükseköğretimde kadın yönetici oranı (rektör, dekan, bölüm başkanı, yüksek okul müdürü), AB ülkelerinde yüzde 23.7 iken, Türkiye'de yüzde 28" bilgisini verdi.
Erol Özvar, Türk yükseköğretim sisteminde, 2020'de 81 bin 661 olan kadın akademisyen sayısının, 2021'de 2 bin 199 kişi arttığını hatırlatarak, "Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 46 oldu" ifadesini kullandı.
YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'de 18-22 yaş arası yükseköğretimde kadın okullaşma oranının, yüzde 40 olan erkek okullaşma oranının 8 puan önüne geçerek, yüzde 48'e yükseldiğini de açıkladı.