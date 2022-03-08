https://tr.sputniknews.com/20220308/zelenskiy-kirim-ve-donbass-cumhuriyetlerinin-taninmasini-tartisabiliriz-1054520087.html

Zelenskiy: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz

Zelenskiy: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınma olasılığıyla ilgili bir soruya, "Bunu tartışabiliriz" yanıtını verdi. 08.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-08T11:37+0300

2022-03-08T11:37+0300

2022-03-08T13:24+0300

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

donetsk

lugansk

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın devam eden askeri harekatı ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.Kırım ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması olasılığına olumlu yanıt veren Zelenskiy, "Bunu tartışabilir ve oradaki insanların nasıl yaşayacakları konusunda bir uzlaşma bulabiliriz" ifadelerini kullandı.Amerikan ABC televizyonuna demeç veren Zelenskiy, "Geçici olarak işgal edilmiş bölgelere ve Rusya dışında kimse tarafından tanınmayan cumhuriyetlere, bu sözde cumhuriyetlere ilişkin konuları tartışabileceğimizi, bu bölgelerin geleceği konusunda uzlaşma bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim için en önemlisi, Ukrayna'nın parçası olmak isteyen insanların bu bölgelerde nasıl yaşayacağıdır. Ukrayna'daki onları kim kabul etmeyecek isteyecek? Bu nedenle konu, sadece tanımaktan çok daha karmaşık" dedi.Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e müzakereleri başlatma ve diyalog kurma çağrısı da yaptı.'NATO'ya üyelikten soğudum'Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundan soğuduğunu belirten Zelenskiy, "NATO'ya gelince, uzun süre önce NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmeye hazır olmadığını fark ettikten sonra bu konudan soğudum. İttifak çelişkilerden ve Rusya'yla cepheleşmekten korkuyor" diye konuştu.Zelenskiy, Ukrayna'nın diz çökerek NATO'ya yalvaran bir ülke olmayacağını kaydetti.'Ukrayna'da insanların ölmesinin sorumluluğu Batı'ya ait'Ukrayna'da insanların ölümünden Batılı ülkeleri sorumlu tutan Zelenskiy şöyle devam etti: "30 gündür sadece vaat duyuyoruz. 30 gündür gökyüzünde yardım edeceklerini, bize uçak vereceklerini söylüyorlar. Ukrayna'da insanların ölmesinin suçu Rusya'ya, sorumluluğu ise Batılı ülkelere aittir. Bunun sorumluluğu, 30 gündür çok açık şekilde gerekli olan kararı Batı'da, ofislerinde alamayanlara da aittir."Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, harekatın ne zaman sonlanabileceği yönündeki soruyu, "Ukrayna’nın bir blokta yer almayacağına ilişkin anayasal düzenlemeler yapmalılar. Kırım’ı Rusya toprağı olarak tanımaları ve Donetsk ile Lugansk’ı bağımsız devletler olarak tanımaları gerektiği konusunda da konuştuk. Hepsi bu kadar. (Bu şartlar yerine getirilirse) operasyona anında son verilecek" şeklinde yanıtlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220308/donbass-operasyonu-13-gununde-1054512790.html

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vladimir zelenskiy, ukrayna, donetsk, lugansk