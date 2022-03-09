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McDonald's ve Starbucks'tan sonra Rusya: Kim zarar görecek?
McDonald's ve Starbucks'tan sonra Rusya: Kim zarar görecek?
Ukrayna’da olanlar nedeniyle McDonald’s ve Starbucks’ın Rusya’dan çekilme kararından kimin zarar göreceği konusunda değerlendirmede bulunan Rus yetkililer... 09.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-09T15:19+0300
2022-03-09T15:19+0300
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rusya
ukrayna
mcdonalds
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yaptırım
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Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ardından Batı, birçok yaptırım getirdi. Bu yaptırımlarla bağlantılı olarak fast-food zinciri McDonald’s, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 32 yıl kadar faaliyet gösterdiği Rusya’daki 850 restoranını kapatacağını açıkladı. Kahve zinciri Starbucks da Rusya’daki faaliyetlerini durduracağını açıklayan şirketler arasında.
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McDonald's ve Starbucks'tan sonra Rusya: Kim zarar görecek?

15:19 09.03.2022
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Ukrayna’da olanlar nedeniyle McDonald’s ve Starbucks’ın Rusya’dan çekilme kararından kimin zarar göreceği konusunda değerlendirmede bulunan Rus yetkililer, başka alternatiflerin olduğunu belirtti. Rus Senatör Andrey Klimov, “McDonald’s üzüntü içindedir, sonuçta ticari bir kuruluş” dedi.
Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun ardından Batı, birçok yaptırım getirdi. Bu yaptırımlarla bağlantılı olarak fast-food zinciri McDonald’s, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 32 yıl kadar faaliyet gösterdiği Rusya’daki 850 restoranını kapatacağını açıkladı. Kahve zinciri Starbucks da Rusya’daki faaliyetlerini durduracağını açıklayan şirketler arasında.
© -

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
1/5
© -

Sputnik’e konuşan Rus senatör Andrey Klimov, Rusya’daki faaliyetlerini durdurma kararı alan şirketlerin kendilerinin zarar göreceğini söyledi.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / ANTON VAGANOV

Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İnsani İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Sözcüsü Nadana Friedrichson da, şirketlerin Rusya’dan çıkışından trajedi yaratılmaması gerektiğini kaydetti.

© -

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
4/5
© -

Şirketlerin kararının yüzünde büyük bir gülümseme ile karşıladığını belirten Friedrichson, “Onları biz göndermedik. Bu ‘demokratik’ kararı kendileri aldı. Peki, gitmek istiyorlarsa gitsinler. Bir kahve delisi olarak iki seçeneğim var: Ya oturup ağlayacağım ya da çok sayıda başka kahve satıcısı olduğunu hatırlayacağım. Trajedi bunun neresinde? ABD’li bir şirketin Rusya’dan çekilmesinde uluslararası bir trajedi görmüyorum ben” ifadelerini kullandı.

© REUTERS / Carlo Allegri

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / Carlo Allegri

Rusya’da ilk McDonald’s restoranı 31 Aralık 1990’da Moskova’da açılmıştı. Starbucks ise Rusya’daki ilk dükkanını 2007’de açmıştı.

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