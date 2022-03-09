McDonald's ve Starbucks'tan sonra Rusya: Kim zarar görecek?

Klimov, “Birileri (Ruslar) sandviç yemeyi seviyorsa, onları iki ekmek arası köfte yemekten mahrum bırakmamak gerek. Nitekim bunlar binlerce Rus aşçının halihazırda yapmayı öğrenmiş olduğu şeyler. Bu ürünlerin yüzde 99’u yerli malzemelerle yapılıyor. Bu nedenle isteyen herkes herhangi bir marka altında bunu sürdürebilir. Bence McDonalds’ın kendisi üzüntü içindedir, zira bu bir ticari kuruluş. Google, Boeing gibi tüm diğer şirketler gibi kendi kendilerine sızlanıyorlardır. Çünkü bunlar ABD hükümeti tarafından bu şirketlere ‘demokratik’ şiddet yoluyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.